Andrés Mendoza perdió los papeles con Silvio Valencia en tenso debate en vivo: "Habla tú solo..."

Los conductores del programa "El Datazo", como lo son Andrés Mendoza y Silvio Valencia, protagonizaron un tenso momento en vivo tras un cruce de palabras sobre Universitario de Deportes. Para el exfutbolista, el conjunto crema no tenía chances en octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, lo que generó una fuerte reacción del periodista deportivo.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Universitario vs Palmeiras por octavos de Copa Libertadores 2025

"Para mí pierde acá y pierde allá", fueron las palabras del 'Cóndor' que desataron la molestia de Silvio Valencia. Fiel a su estilo, y sin filtro alguno durante el programa en vivo, respondió fuertemente a Mendoza al dejar en claro que los cremas podían conseguir un empate en casa y luego una posible hazaña en Brasil.

Este hecho generó que el exfutbolista catalogue de "feo" y "malo" los pensamientos de Silvio Valencia, por lo que así comenzó a elevarse la temperatura en el set del programa. Andrés recalcó que Silvio no tenía experiencia en terrenos de juego, por lo que la charla se volvió elevada de tono. "¿Qué vas a conocer? Si tú todavía ni juegas. ¿Tú has jugado?", expresó.

"¿O sea que porque no he jugado no puedo hablar? Me voy. Es mala tu pregunta porque no interesa si haya jugado o no. ¿Markarián jugó al fútbol? ¿Pablo Autuori jugó al fútbol? No pisaron una cancha. Aprende. Nunca han jugado y son entrenadores. No jo… O sea que porque tú jugaste, habla tú solo", fue la tajante respuesta de Silvio Valencia.

(VIDEO: El Datazo)

El otro conductor del programa conocido como 'Babidi', puso paños fríos en pleno cruce de palabras y se dirigió a Silvio Valencia por la manera en que reaccionó ante una pregunta de Andrés Mendoza.

"¿Por qué te molestas cuando el 'Cóndor' te pregunta si has jugado? Si tú me has preguntado a mí si yo he jugado y lo has hecho de mala intención porque sabes que yo estoy en silla de ruedas. ¿Por qué te molestas?", expresó.