¿Flamante fichaje? Bryan Reyna dio firme respuesta ante interés de Universitario: "Contacto..."

Universitario es uno de los clubes que pretende reforzarse de gran manera en su afán de conseguir el tricampeonato y avanzar a lo máximo posible en la Copa Libertadores 2025. Bajo ese panorama, varios nombres han sonado como posibles refuerzos en tienda crema y uno de ellos es el de Bryan Reyna, exjugador de Alianza Lima y que cuenta con contrato vigente en Belgrano de Córdoba.

Este escenario lo aclaró el periodista Gustavo Peralta, quien tuvo contacto directo con la agencia de Bryan Reyna para conocer sobre sus intenciones de volver al fútbol peruano. En primera instancia, reveló que no hay negociación de por medio entre club y futbolista, por lo que no hay nada certero en cuanto este traspaso.

Por otra parte, se confirma que Bryan Reyna y su entorno tienen la firme convicción de no volver al fútbol peruano a estas alturas de su carrera. La idea es seguir creciendo en el exterior y esperan que poco a poco se consolide en Belgrano para abrirse a otras ligas y/o clubes.

"Varios portales hablan de Bryan Reyna. He preguntado directamente con la agencia de Bryan Reyna, me dice que no hay contacto. No hay negociación. No ha habido negociación como tal. Puede gustar, encajar y que Fossati lo conoce muy bien y lo puede desarrollar en Universitario, sí. Pero decir que hay avances con Bryan Reyna, no. El plan de la agencia de Bryan Reyna es que siga en el extranjero, que no vuelva al fútbol peruano", informó Gustavo Peralta en L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)

¿Cuándo termina el contrato de Bryan Reyna con Belgrano?

El contrato de Bryan Reyna con Belgrano se firmó desde enero del 2024 hasta diciembre del 2026. Al atacante peruano le resta una temporada y media más en Argentina, y tiene la esperanza de consolidarse en el primer equipo para tener más oportunidades a sus 26 años de edad.

¿En cuánto está cotizado Bryan Reyna?

Según el portal "Transfermarkt", Bryan Reyna tiene un valor de mercado de 2 de millones de euros a sus 26 años de edad. El atacante de Belgrano ha caído en su cifra en estos últimos meses por poca continuidad, por lo que tiene la misión de levantarse para bien de su profesión.