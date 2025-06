Jugador de Cienciano dio sorpresivo mensaje en medio de rumores con Universitario: “A mí sí..."

Claudio Torrejón, actual mediocampista de Cienciano, ha sido vinculado en los últimos días con un posible pase a Universitario de Deportes, luego de su destacado rendimiento en la Copa Sudamericana 2025. Consultado por el rendimiento de la escuadra merengue en la Copa Libertadores, Torrejón no dudó en elogiar al equipo de Jorge Fossati, destacando especialmente lo hecho en el partido frente a River Plate en el Estadio Monumental.

Claudio Torrejón, jugador de Cienciano, dio sorpresivo mensaje en medio de rumores con Universitario

“Yo, sinceramente, me saco la camiseta de encima y para mí es Perú. Lo que hizo Universitario fue muy rescatable, a mí sí me alegra muchísimo porque estamos hablando del Perú. Que los equipos peruanos volvamos a competir arriba, a decir que estamos aquí y que no nos miren por debajo del hombro", declaró en GOLPERÚ.

¿Cómo surgió el rumor de Universitario sobre Claudio Torrejón?

El interés por Claudio Torrejón como posible refuerzo de Universitario surgió luego de una revelación del periodista Silvio Valencia, quien señaló que la directiva crema lo tiene en carpeta para reemplazar a Rodrigo Ureña, de quien se rumorea podría salir del club. "¿Sabes a quién estaba mirando la 'U'? A Claudio Torrejón, el 14 de Cienciano. Lo quiere Universitario. Es el motorcito del equipo, tiene características distintas a Ureña, pero es un hombre que quita", comentó en el programa En Caliente.

Universitario se prepara para enfrentar a Palmeiras en la Copa Libertadores

Universitario de Deportes continúa su preparación con la mira puesta en el exigente reto que tendrá en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 frente a Palmeiras, uno de los candidatos al título continental. Este martes, la Conmebol publicó de forma oficial los detalles de ambos compromisos a través de su sitio web.

El partido de ida se jugará el jueves 14 de agosto, en el Estadio Monumental de Ate, desde las 7:30 p.m. (hora peruana) - 9:30 p.m. en Brasil. El duelo de vuelta tendrá lugar una semana después, el jueves 21 de agosto, en el Allianz Parque de São Paulo, en el mismo horario: 7:30 p.m. en Perú (9:30 p.m. hora brasileña).

Cienciano en la espera de próximo rival de Copa Sudamericana: Bolívar o Palestino

Tras el sorteo oficial realizado por Conmebol, Cienciano del Cusco ya conoce el camino que deberá afrontar en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro imperial se enfrentará al ganador del duelo entre Bolívar y Palestino, quienes disputan los play-offs para acceder a la fase eliminatoria del certamen.

El partido de ida se jugará entre el 12 y 14 de agosto en condición de visitante, ya sea en La Paz o Santiago, mientras que la vuelta se definirá entre el 19 y 21 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde la altura del Cusco (más de 3300 m.s.n.m.) será un aliado clave para los cusqueños.