Jorge Fossati no se guardó nada y dejó inédito calificativo sobre Palmeiras: "Ellos son..."

Universitario ya está enfocado en afrontar la segunda parte de la temporada, donde tendrán como uno de los principales objetivos dar el golpe venciendo a Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores. Los cremas no parten como favoritos para este duelo pero en el fútbol nada está dicho. Por ello, ahora, Jorge Fossati se refirió a este cotejo y dejó una firme opinión sobre el 'Verdao'.

Jorge Fossati dejó inédito calificativo sobre Palmeiras

El estratega de la 'U' brindó una entrevista para GOLPERÚ y fue consultado por lo que significará enfrentar a uno de los equipos más fuertes del torneo, que además ganó todos sus duelos en la fase de grupos. Sobre ello, el 'Nonno' sorprendió al afirmar que, sobre el papel, el elenco brasileño es más que los cremas.

"Un hecho inusual, no sé cuantos casos hay de 6 partidos con 18 puntos. Es difícil decir si (Palmeiras) es el mejor, porque no es un a serie todos contra todos, depende de la llave que a uno le toca. A veces tienes un poco más de fortuna y te toca una llave que no es tan difícil como otras, y teóricamente en lo previo ellos son más que nosotros. Ellos valen 500 millones de euros, nosotros 20. Las estadísticas están también para romperse, tuvieron 6 partidos invictos, es hora de que se les termine", declaró.

Video: GOLPERÚ

De igual manera, el técnico de 72 años no dudó en expresar que anhela que haya un buen arbitraje para este duelo, pues en las últimas semanas ha sido muy critico por las fallas arbitrales que perjudicaron a Universitario.

"Estoy diciendo desde ahora que lo único que espero, a parte del respeto al rival, es que nos toque un buen arbitraje acá y allá. Me preocupa eso, después de lo que nos pasó contra Independiente del Valle", añadió.

Universitario recibió advertencia de Conmebol

Recientemente se informó que la Conmebol envió una advertencia formal a Universitario por una infracción cometida en su último duelo de local en la Copa Libertadores.

Resulta que, Universitario incumplió el artículo 12.2, literal d) del Código Disciplinario. La infracción se debió al uso indebido de un puntero láser por parte de los hinchas, el cual fue dirigido hacia los jugadores de Barcelona SC durante el partido disputado en Lima