Pocos lo saben: este Honor no solo es el teléfono más resistente y barato del mundo, tiene cámara de 108MP y batería de 6000 mAh

Desde hace varios años, HONOR se ha convertido en uno de los competidores más destacados del mercado de los smartphones, puesto que sus modelos más modernos no solo tienen resistencia a golpes y agua, también poseen gran potencia, por un precio mucho más bajo. Uno de los equipos más destacados es el Honor X7c, un equipo básico con características premium.

Si bien el Honor X7c es un smartphone de gama media baja, lo cierto es que tiene una configuración más eficiente que otros modelos y además su precio no es tan elevado. En esta nota te mencionaremos todas sus especificaciones.

Honor X7c: ficha técnica y precio oficial en 2025

Si hablamos de pantalla, este Honor X7c tiene un panel LCD de 6.77 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz y una resolución de 720 x 1610 px. Lo mejor de todo es que este panel tiene una resistencia extrema a golpes. Por si fuera poco su diseño le otorga certificación IP65, lo que le permite soportar agua, al menos por un corto periodo de tiempo.

La potencia del Honor X7c llega con el potente procesador Snapdragon 685, acompañado de un GPU Adreno 610, además de 8GB de RAM con 256GB de memoria interna. Por si fuera poco, su batería de 6000 mAh con carga de 35W le permite tener una independencia de hasta 2 días con una sola carga.

Si bien el Honor X7c no está pensando para fotografías, tiene un sensor de 108MP con un lente de profundidad de 2MP y un selfie de 8MP. No te permite grabar videos en 4K, pero sí vas a tener una resolución 1080px a 30fps. Sus fotografías son bastante buenas pese a que no es su punto más fuerte.

¿Qué precio tiene el Honor X7c? Pues bien, con solo 890 soles, es decir, 240 dólares en el mercado internacional. Sin duda una buena opción y bastante económica.