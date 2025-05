¡Malas noticias! 61 celulares ya no tendrán WhatsApp desde junio de 2025: ¿Tienes uno de estos?

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el planeta, pero Meta tiene malas noticias para sus usuarios, porque hicieron oficial el listado de smartphones que desde inicios de junio de 2025 ya no contarán con soporte para esta eficaz herramienta para chatear y hacer videollamadas.

¿Qué celulares ya no tendrán WhatsApp en junio 2025?

Toma nota, porque si tienes uno de estos celulares o si conoces a alguien que sea dueño de uno de los terminales que mencionaremos en el siguiente listado, pues mejor vayan buscando en Internet un nuevo dispositivo móvil que comprar:

Samsung

Samsung Galaxy S3.

Samsung Galaxy S3 Mini.

Samsung Galaxy S4.

Samsung Galaxy S4 Mini.

Samsung Galaxy Note 2.

Samsung Galaxy Note 3.

Samsung Galaxy Note 8.0.

Samsung Galaxy Note 10.1.

Samsung Galaxy Ace 2.

Samsung Galaxy Ace 3.

Samsung Galaxy Core.

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy XCover.

Samsung S4.

Apple

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

iPhone 6s.

iPhone 6s Plus.

iPhone SE (primera generación).

Huawei

Huawei Ascend P6.

Huawei Y300.

LG

LG Optimus G.

LG Nexus 4.

LG G2 Mini.

LG L90.

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus F5.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L7 II.

LG Optimus L5 Dual.

LG Optimus L7 Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus F3Q.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus F6.

LG Optimus F7.

LG Enact.

LG Lucid 2.

LG Optimus G.

ZTE

ZTE Axon Lux.

ZTE Blade A450.

ZTE Blade V220.

ZTE A880.

ZTE Grand X Pro.

Sony

Sony Xperia Z.

Sony Xperia SP.

Sony Xperia T.

Sony Xperia V.

Lenovo

Lenovo A660.

Lenovo Vibe Z2 K920.

Lenovo Golden Warrior Note 8.

Lenovo A616.

Lenovo Vibe X2 Pro.

HTC

HTC One X.

HTC One X+.

HTC Desire 500.

HTC Desire 601.

HTC One X.

¿Por qué WhatsApp ya no funcionará en ciertos celulares?

WhatsApp cuenta en la actualidad con más de 2,7 mil millones de usuarios que utilizan sus servicios y se ha convertido en un acompañante en el día a día de las personas alrededor del mundo, por lo que esta se actualiza de forma constante para dar un mejor servicio.

Sin embargo, los diversos avances tecnológicos hacen que cada vez sea más difícil dar soporte a celulares que tienen varios años en el mercado y cuyos sistemas operativos, como capacidad de almacenamiento, ya no sean capaces de soportar nuevas versiones.

En ese sentido, los celulares antes mencionados, cuentan con versiones anteriores de Android 5.0 Lollipop, así como a iOS 12 en el caso de los celulares de la marca Apple, por lo que estos no solo ya no podrán actualizarse desde la App Store y Play Store, sino que ya no recibirán parches de seguridad, por lo que estarían expuestos a los ciberdelincuentes.