Por qué gastar tanto en un iPhone 16 Pro si con 100 dólares puedes comprar este Galaxy con pantalla HD+ y un Terabyte

Samsung se ha convertido en una de las marcas de tecnología más importantes del mercado de los smartphones. Si bien el Galaxy S25 Ultra es su teléfono más potente, lo cierto es que la firma coreana tiene otros modelos mucho más económicos y también bastante eficientes.

Este es el caso del Galaxy A06 5G, un teléfono que no supera su precio a los 100 dólares y tiene una performance bastante elevada. ¿No lo crees? Hoy conocerás la ficha técnica de este moderno equipo, el cual será uno de los más vendidos en 2025.

Samsung A06 5G: ficha técnica y precio oficial en 2025

¿Qué es lo más importante en un smartphone? Su batería, su pantalla, su almacenamiento, su procesador y sus cámaras. Si bien este Samsung A06 5G no es el más potente de la firma coreana, cumple bastante bien con todas sus especificaciones.

En primer lugar debes saber que la pantalla del teléfono de Samsung es de tipo LCD de 6.7 pulgadas con 90Hz de tasa de refresco, resolución HD+ y una protección anticaídas. La potencia de este Samsung A06 5G llega con el procesador MediaTek Dimensity 6300, acompañado de 6GB de RAM, 128GB memoria expandible hasta 1.5TB con una microSD. Además, la batería es de 5000 mAh y carga de 25W.

Este es el Samsung A06 5G. Foto: composición/www.medcom.id

Si bien el Samsung A06 5G no es el mejor para tomar fotografías, eso no significa que no tenga gran calidad en foto y video. Su sensor principal tiene 50MP, además tiene un lente macro de 2MP y selfie de 8MP. No podrás grabar en 4K pero si tienes la resolución 1080px a 60fps y fotografías de alta calidad, incluso en ambientes con poca luz.

¿Qué precio tiene el Samsung A06 5G? Por solo 380 soles podrás tener este teléfono contigo y esto significa que por menos de 100 dólares podrás comprar este moderno smartphone de gama de entrada.