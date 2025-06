¿Por qué comprar el Galaxy A56 de Samsung si este Oppo con resistencia al agua es igual de potente pero más barato?

Los teléfonos chinos están liderando los rankings internacionales y si bien Honor y Xiaomi son de las marcas más reconocidas, existe otra firma que les está quitando terreno debido a la gran calidad de sus nuevos modelos, este es el claro ejemplo de Oppo, la cual acaba de presentar al mundo su Oppo Reno 13 F 5g, un smartphone potente y con gran resistencia.

Si bien el Oppo Reno 13F pertenece a la gama media, esto no significa que no tenga especificaciones premium y es por ello que hoy te vamos a revelar todos los detalles a considerar sobre este smartphone acuático, el cual no solo llega con una batería de altísima resistencia, sino también con un precio insuperable. Sin duda un duro rival para el Galaxy A56 de Samsung.

Oppo Reno 13F: ficha técnica y precio de lanzamiento

Para iniciar con el análisis del Oppo Reno 13F se debe tener en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar debes saber que el teléfono chino llega con un panel AMOLED de 6.67 pulgadas y resolución 100 x 2400 px, además de una tasa de refresco de 120Hz.

La potencia del Oppo Reno 13F llega con el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, acompañado del GPU Adreno 710, 12GB de RAM físico, 12GB de RAM virtual y 512GB en su versión más potente. Por si fuera poco este teléfono llega con 5800 mAh de batería y carga de 45W por cable.

Este es el Oppo Reno 13F. Foto: captura

Y si de cámaras hablamos, el Oppo Reno 13F no es nada malo, puesto que tiene tres sensores: 50MP con OIS, gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar en 4K a 30fps, sino que tus fotografías podrán mejorarse con Inteligencia Artificial.

Para finalizar, ¿qué precio tiene el Oppo Reno 13F? Pues bien, el paso de los meses ha hecho que el equipo baje su precio y ahora podrá ser tuyo por 1400 soles es decir que es más barato que el A56 de Samsung y es mejor en todos los sentidos, incluido la IA que incorpora.