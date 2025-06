Apple se alista para presentar su próxima generación de dispositivos móviles y se trata de la línea del iPhone 17. La gran novedad es el iPhone 17 Air que es catalogado como el teléfono más delgado del mundo. Para estos nuevos smartphones se contará con renovados colores y características nunca antes vistas.

Nuevos colores del iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max

De acuerdo a las filtración de los últimos productos de Apple, la empresa estará innovando con nuevos tonos, que son el morado y verde en el modelo iPhone 17. En cuanto al iPhone 17 Pro, este modelo contará con un nuevo con color con acabado azul cielo, que sería similar a la línea del MacBook Air M4. Otros de los indicios sería que el marco titanio sería reemplazado por uno de aluminio y vidrio.

El iPhone 17 se estrenará en septiembre de 2025. | Foto: Captura

Tamaños del nuevo iPhone 17

El tamaño del iPhone 17 sería de 6,1 a 6,3 pulgadas; sin embargo, para la versión del iPhone 17 Pro tendría 6,6 pulgadas, mientras que el iPhone 17 Pro Max manejaría 6,9 pulgadas. Esto ayudará a que la navegación y diseño sea completamente renovado para mejorar la calidad de navegación de los usuarios.

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max: precios

Aunque todavía no hay un anuncio oficial por parte de Apple, el nuevo iPhone 17 Air tendría un precio aproximado de $899, igualando a lo que viene siendo el iPhone 16 Plus. Se espera que el iPhone 17 en su modelo básico se lance a un precio de $799. Por su parte, el iPhone 17 Pro iniciaría con un costo de $999. No obstante, el aumento podría llegar debido a los gastos de producción a causa de los aranceles.

Fecha de lanzamiento del iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max

El lanzamiento del iPhone 17 estaría previsto para septiembre de 2025 y la fecha más sería el 9 del noveno mes del año. Se espera que la venta inicie a la siguiente semana del anuncio del evento.