Temblor HOY, miércoles 21 de octubre de 2026 en Perú: epicentro del último sismo reportado por el IGP EN VIVO

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica. Hoy, miércoles 21 de octubre de 2026, el IGP monitorea los movimientos telúricos para brindar información oportuna a la población. Si sentiste un temblor o quieres conocer la situación en otras provincias, aquí encontrarás información actualizada sobre la actividad sísmica en el país, incluidos el epicentro, la magnitud y las recomendaciones de seguridad ante estos eventos.

Temblor hoy en Perú, Lima: epicentro del último sismo reportado por el IGP EN VIVO 06:56 ¿Cuál fue el sismo de mayor magnitud registrado instrumentalmente en el Perú? El 3 de octubre de 1974, Lima fue sacudida por un terremoto de magnitud 8,0 que ocurrió a las 9:21 a. m. El fuerte movimiento sísmico afectó a la capital y a gran parte de la costa peruana hacia el sur. El temblor se prolongó durante aproximadamente 90 segundos y dejó un saldo de 252 fallecidos y 3.600 heridos. 06:55 Bienvenidos ¡Bienvenido al minuto a minuto del temblor de hoy en Perú! Revisa dónde se registró el último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), cuál fue su magnitud, a qué profundidad ocurrió y dónde se ubicó su epicentro. Mantente informado EN VIVO sobre los movimientos sísmicos en Lima y otras regiones del país.