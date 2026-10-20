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Temblor en Perú HOY, martes 20 de octubre, EN VIVO: epicentro y magnitud del último SISMO, según el IGP

Consulta el reporte actualizado del IGP sobre el último temblor de hoy, martes 20 de octubre del 2026. ¿Dónde se reportó el movimiento telúrico? ¿Sismo en Lima?

Melanni Miranda
Temblor en Perú este martes 20 de octubre: consulta el epicentro y magnitud vía IGP.
Temblor en Perú este martes 20 de octubre: consulta el epicentro y magnitud vía IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¡A estar preparados! El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo constante de la actividad sísmica en el país. Consulta aquí el reporte de hoy, martes 20 de octubre de 2026, y revisa los detalles del último temblor registrado en Perú, así como su magnitud, epicentro y profundidad. ¿Se registró un movimiento telúrico en la capital?

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Temblor HOY, 20 de octubre, en Perú: epicentro y magnitud, según el IGP EN VIVO

07:09
20/10/2026

¿Qué son las ondas elásticas durante un sismo?

Según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), las ondas elásticas se desplazan a través del suelo y provocan las vibraciones que percibimos durante un sismo. Este movimiento repentino se origina cuando se produce una ruptura de rocas debajo de la superficie terrestre, generando ondas sísmicas que se propagan por el terreno.

07:07
20/10/2026

Bienvenidos

Mantente informado sobre el último temblor en Perú hoy, martes 20 de octubre. Revisa el reporte del IGP con la magnitud, el epicentro y los detalles de los sismos registrados en el país.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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