¡A estar preparados! El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo constante de la actividad sísmica en el país. Consulta aquí el reporte de hoy, martes 20 de octubre de 2026, y revisa los detalles del último temblor registrado en Perú, así como su magnitud, epicentro y profundidad. ¿Se registró un movimiento telúrico en la capital?

Temblor HOY, 20 de octubre, en Perú: epicentro y magnitud, según el IGP EN VIVO 07:09 ¿Qué son las ondas elásticas durante un sismo? Según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), las ondas elásticas se desplazan a través del suelo y provocan las vibraciones que percibimos durante un sismo. Este movimiento repentino se origina cuando se produce una ruptura de rocas debajo de la superficie terrestre, generando ondas sísmicas que se propagan por el terreno. 07:07 Bienvenidos Mantente informado sobre el último temblor en Perú hoy, martes 20 de octubre. Revisa el reporte del IGP con la magnitud, el epicentro y los detalles de los sismos registrados en el país.