0
PREVIA
Barcelona vs. PSG por la Champions League

¿Qué trabajadores del sector público cobrarán su SUELDO este 21 de octubre? Mira el cronograma

Conoce qué trabajadores públicos cobrarán su sueldo este miércoles 21 de octubre, de acuerdo al cronograma del Banco de la Nación. Revisa las fechas confirmadas.

Angie De La Cruz
Conoce qué trabajadores del sector público cobrarán su SUELDO este 21 de octubre.
Conoce qué trabajadores del sector público cobrarán su SUELDO este 21 de octubre. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
COMPARTIR

Miles de trabajadores estatales están atentos al cronograma de pagos de octubre de 2026 para conocer cuándo recibirán sus remuneraciones. En ese contexto, este miércoles 21 de octubre será una fecha clave para quienes forman parte de determinadas entidades públicas, de acuerdo con el calendario establecido para el abono de sueldos del sector público.

Reniec realizará campañas gratuitas de DNI electrónico del 19 al 25 de octubre.

PUEDES VER: RENIEC ofrece campañas de DNI gratuito a nivel nacional del 19 al 25 de octubre: conoce los locales de atención

Si trabajas en el Estado y quieres saber si te corresponde cobrar este día, revisa qué trabajadores del sector público recibirán su sueldo el 21 de octubre, cuáles son las entidades comprendidas y qué otras fechas contempla el cronograma oficial. Así podrás organizar mejor tus gastos y estar al tanto de la programación de pagos de este mes.

Cronograma del Banco de la Nación: ¿quiénes cobran este 21 de octubre?

El cronograma de pagos del Banco de la Nación precisa cuáles son los trabajadores del sector público que cobran este miércoles 21 de octubre. Revisa quiénes están incluidos en esta fecha, qué entidades deben realizar los depósitos y cuáles son los detalles que debes tener en cuenta.

  • Ministerio del Interior
  • Desarrollo e Inclusión Social
  • Vivienda, Construcción y Saneamiento
  • Defensoría del Pueblo
  • Relaciones Exteriores
Banco de la Nación

Este miércoles 21 de octubre cobran los trabajadores y servidores del sector público.

Fecha de pago jueves 22 de octubre

  • Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables
  • Cultura
  • Ambiente
  • Trabajo y Promoción del Empleo
  • Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Fecha de pago viernes 23 de octubre

  • Ministerio de Producción
  • Comercio Exterior y Turismo
  • Oficina Nacional de Procesos Electorales
  • Fuero Militar Policial
  • Junta Nacional de Justicia
  • Jurado Nacional de Elecciones
  • Tribunal Constitucional

Es importante precisar que en estas fechas, también se contempla el abono de conceptos que no forman parte del sueldo habitual, pero que se pagan de manera periódica. Entre ellos figuran los pagos al personal contratado bajo la modalidad CAS, los estipendios para quienes realizan el Servicio Civil de Graduandos (Secigra) y las propinas destinadas a practicantes, animadoras, alfabetizadoras y estudiantes de escuelas militares y policiales pertenecientes a las entidades incluidas en el cronograma.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. RENIEC ofrece campañas de DNI gratuito a nivel nacional del 19 al 25 de octubre: conoce los locales de atención

  2. Trabajadores COBRAN este 23 de octubre: revisa el CRONOGRAMA y quiénes serán los primeros en recibir su SUELDO

  3. Feriados de noviembre 2026: ¿qué días podrás descansar en el nuevo mes, según El Peruano?

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano