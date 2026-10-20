¿Qué trabajadores del sector público cobrarán su SUELDO este 21 de octubre? Mira el cronograma

Miles de trabajadores estatales están atentos al cronograma de pagos de octubre de 2026 para conocer cuándo recibirán sus remuneraciones. En ese contexto, este miércoles 21 de octubre será una fecha clave para quienes forman parte de determinadas entidades públicas, de acuerdo con el calendario establecido para el abono de sueldos del sector público.

Si trabajas en el Estado y quieres saber si te corresponde cobrar este día, revisa qué trabajadores del sector público recibirán su sueldo el 21 de octubre, cuáles son las entidades comprendidas y qué otras fechas contempla el cronograma oficial. Así podrás organizar mejor tus gastos y estar al tanto de la programación de pagos de este mes.

Cronograma del Banco de la Nación: ¿quiénes cobran este 21 de octubre?

El cronograma de pagos del Banco de la Nación precisa cuáles son los trabajadores del sector público que cobran este miércoles 21 de octubre. Revisa quiénes están incluidos en esta fecha, qué entidades deben realizar los depósitos y cuáles son los detalles que debes tener en cuenta.

Ministerio del Interior

Desarrollo e Inclusión Social

Vivienda, Construcción y Saneamiento

Defensoría del Pueblo

Relaciones Exteriores

Este miércoles 21 de octubre cobran los trabajadores y servidores del sector público.

Fecha de pago jueves 22 de octubre

Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables

Cultura

Ambiente

Trabajo y Promoción del Empleo

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Fecha de pago viernes 23 de octubre

Ministerio de Producción

Comercio Exterior y Turismo

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Fuero Militar Policial

Junta Nacional de Justicia

Jurado Nacional de Elecciones

Tribunal Constitucional

Es importante precisar que en estas fechas, también se contempla el abono de conceptos que no forman parte del sueldo habitual, pero que se pagan de manera periódica. Entre ellos figuran los pagos al personal contratado bajo la modalidad CAS, los estipendios para quienes realizan el Servicio Civil de Graduandos (Secigra) y las propinas destinadas a practicantes, animadoras, alfabetizadoras y estudiantes de escuelas militares y policiales pertenecientes a las entidades incluidas en el cronograma.