MTC incorpora dos infracciones MUY GRAVES al Reglamento de Tránsito: desde octubre, pueden MULTARTE con S/ 5.500

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) modificó el Reglamento Nacional de Tránsito e incorporó nuevas infracciones y sanciones que, de manera general, entrarán en vigor en octubre de 2026. Entre los principales cambios destacan dos faltas muy graves relacionadas con los límites de altura de los vehículos, cuyas multas pueden alcanzar una UIT, equivalente a S/ 5.500, según el monto considerado en la norma. El Decreto Supremo n.º 011-2026-MTC se publicó el 21 de abril en el diario oficial El Peruano y también introduce modificaciones en el control policial, las placas vehiculares y la fiscalización de los límites de velocidad en el Perú.

MTC establece multas de hasta S/ 5.500 por exceder los límites de altura

El Reglamento Nacional de Tránsito, actualizado al 2026, incorpora las infracciones M49 y M50 para sancionar a los conductores que circulen por vías con restricciones de altura sin respetar la señalización correspondiente.

La infracción M49 se aplica cuando un vehículo supera la altura máxima permitida. Esta infracción contempla una multa equivalente a una UIT, la acumulación de 50 puntos en el sistema de control de licencias, la retención de la licencia de conducir y el internamiento del vehículo. Asimismo, el propietario puede asumir responsabilidad solidaria.

En cambio, la infracción M50 se aplica cuando el incumplimiento de las restricciones de altura ocasiona daños a la infraestructura vial o interrupciones del tránsito. La sanción contempla una multa equivalente a una UIT y la acumulación de 60 puntos en el sistema de control de licencias. Asimismo, incluye la suspensión de la licencia de conducir por un año, la retención del documento y el internamiento del vehículo.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), estas modificaciones forman parte de la actualización de las normas de tránsito, cuyo propósito es reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes. La aplicación de las sanciones se regirá por las condiciones establecidas en el decreto correspondiente.

Reglamento Nacional de Tránsito 2026: nuevas reglas sobre placas y control de velocidad

Las modificaciones del MTC no se limitan a las restricciones de altura. El decreto también incorpora la infracción M47, que sanciona la circulación de vehículos cuyas placas estén adulteradas, sean ilegibles, carezcan de iluminación o estén cubiertas por elementos que impidan su correcta lectura mediante sistemas tecnológicos. Esta conducta se considera una infracción muy grave y se sanciona con una multa equivalente al 12 % de una UIT, 50 puntos en el récord del conductor y el internamiento del vehículo.

Asimismo, la infracción M48 sanciona las modificaciones técnicas que comprometan la seguridad del vehículo o que no coincidan con las características consignadas en la tarjeta de identificación vehicular. Esta infracción se sanciona con una multa equivalente al 50 % de una UIT, además de las demás medidas contempladas en la norma.

Otra modificación importante está relacionada con la fiscalización de la velocidad. Como regla general, se establece un margen de tolerancia de cinco kilómetros por hora por encima del límite permitido. En el caso de determinados vehículos de transporte terrestre fiscalizados exclusivamente mediante sistemas inalámbricos de geolocalización, este margen será de diez kilómetros por hora.

El Reglamento Nacional de Tránsito también precisa que las indicaciones de los policías encargados del control vehicular prevalecen sobre las señales de los semáforos y otras señales de tránsito. Asimismo, se incorporan modificaciones a las disposiciones sobre el estacionamiento cerca de cruces peatonales y paraderos, así como sanciones por deteriorar o utilizar placas de exhibición, rotativas o transitorias fuera de las condiciones autorizadas.

En cuanto a la entrada en vigor, el Decreto Supremo n.º 011-2026-MTC establece, como regla general, un plazo de 120 días hábiles, contado a partir del día siguiente de su publicación. Por ello, se prevé que las nuevas disposiciones entren en vigor en octubre de 2026, aunque algunas medidas están sujetas a plazos específicos.

Los conductores en Perú deberán revisar las nuevas reglas de tránsito para evitar sanciones económicas, el internamiento de sus vehículos o la suspensión de sus licencias de conducir. Asimismo, el MTC y la Policía Nacional deberán realizar acciones informativas para dar a conocer los cambios introducidos en la actualización del Reglamento Nacional de Tránsito de 2026.