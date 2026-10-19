El anuncio de un corte de agua en Lima este martes 20 de octubre mantiene atentos a los vecinos que podrían verse afectados por la interrupción del servicio. Sedapal suele programar estas suspensiones para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios o mejoras en la red de distribución, por lo que es importante conocer con anticipación si tu distrito está incluido y cuánto tiempo durará la restricción.

Para este martes, Sedapal informó sobre interrupciones programadas en sectores de distritos como Chaclacayo, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Luis, Pueblo Libre, el Rímac y Miraflores, con horarios que varían según la zona y pueden extenderse hasta 12 horas. Los vecinos deben revisar el detalle de las áreas comprendidas y tomar precauciones, como almacenar agua en recipientes limpios para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la suspensión.

Miraflores

Motivo: Empalme de tubería

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Miraflores Cuadrante: Av. José Pardo, Av. Comndante Espinar, Av. Angamos Oeste, Calle Gral. Borgoño, Calle 2 de Mayo, Av. Arequipa

Sectores: Sector 54

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 11:00 p. m.

Rímac

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Habilitación Urbana La Alameda del Rímac 1ra etapa

Sectores:Sector 201

Fecha /Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 8:00 p. m.

Chaclacayo

Motivo: Limpieza de reservorio

Distrito: Chaclacayo

Localidades / Áreas afectadas: Urb. El Cuadro Mzs. M - N Calle B-C PS 8-15-23-24-25

Sectores: Sector 157

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 11:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 11:00 p. m.

Pueblo Libre

Motivo: Empalme de tubería

Localidades / Áreas afectadas: Cercado, Urb. Cercado, Urb. Sanidad PNP, Urb. Oyague Cuadrante: Av. Sucre, Av. Rosa Toledo, Av. San Martín, Calle De Los Heros, Av. Nicolás Alcázar, Av. Brasil, Av. La Marina.

Sectores: Sector 30

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 10:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 10:00 p. m.

Sedapal realizará corte de agua en diversos distritos de Lima este martes 20 de octubre.

San Luis

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Urb. El Pino Cuadrante: Av, Las Torres, Av. Industrial, Av. Circunvalación, Calle José Luis Orbegoso, Calle Santiago Salaverry (entre Av. Circunvalación y Mariscal E. Ureta), Calle Agustín Gamarra (entre Manuel Echeandía y Mariscal E. Ureta), Calle Manuel Echeandía (entre Av. Nicolás Arriola y Santiago Salaverry), Mariscal Eloy Ureta (entre José Luis Orbegoso y Calle Agustín Gamarra), Av. Nicolás Arriola (entre Calle Manuel Echeandia y Mariscal E. Ureta).

Sectores: Sector 4

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 9:00a.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 8:00 p.m.

Villa El Salvador

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Sector 319: Parcela 3A; Mzs. II, III, IV, V, VI, VII, VIII; Urb. Pachacamac Parcela 2A - Parque Industrial.

Sector 320: Sector 3; Grupos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13; Sector 3 Grupo 14

Sector 324: Sector 1; Barrio 2; 4ta etapa; Urb. Pachacamac

Sectores: Sectores 319, 320, 324

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 8:00a.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 8:00 p.m.

Villa María del Triunfo