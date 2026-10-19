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Corte de agua CONFIRMADO en Lima este 20 de octubre: consulta las zonas afectadas y horarios

Sedapal anunció cortes de agua en varios distritos de Lima este martes 20 de octubre. Revisa las zonas afectadas, los horarios y cuánto durará la interrupción.

Angie De La Cruz
Sedapal confirmó la suspensión del servicio de agua potable en varios distritos de Lima este martes 20 de octubre.
Sedapal confirmó la suspensión del servicio de agua potable en varios distritos de Lima este martes 20 de octubre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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El anuncio de un corte de agua en Lima este martes 20 de octubre mantiene atentos a los vecinos que podrían verse afectados por la interrupción del servicio. Sedapal suele programar estas suspensiones para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios o mejoras en la red de distribución, por lo que es importante conocer con anticipación si tu distrito está incluido y cuánto tiempo durará la restricción.

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Para este martes, Sedapal informó sobre interrupciones programadas en sectores de distritos como Chaclacayo, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Luis, Pueblo Libre, el Rímac y Miraflores, con horarios que varían según la zona y pueden extenderse hasta 12 horas. Los vecinos deben revisar el detalle de las áreas comprendidas y tomar precauciones, como almacenar agua en recipientes limpios para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la suspensión.

Miraflores

  • Motivo: Empalme de tubería
  • Localidades / Áreas afectadas: Urb. Miraflores Cuadrante: Av. José Pardo, Av. Comndante Espinar, Av. Angamos Oeste, Calle Gral. Borgoño, Calle 2 de Mayo, Av. Arequipa
  • Sectores: Sector 54
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 12:00 m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 11:00 p. m.

Rímac

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Localidades / Áreas afectadas: Habilitación Urbana La Alameda del Rímac 1ra etapa
  • Sectores:Sector 201
  • Fecha /Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 12:00 m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 8:00 p. m.

Chaclacayo

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Distrito: Chaclacayo
  • Localidades / Áreas afectadas: Urb. El Cuadro Mzs. M - N Calle B-C PS 8-15-23-24-25
  • Sectores: Sector 157
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 11:00 a. m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 11:00 p. m.

Pueblo Libre

  • Motivo: Empalme de tubería
  • Localidades / Áreas afectadas: Cercado, Urb. Cercado, Urb. Sanidad PNP, Urb. Oyague Cuadrante: Av. Sucre, Av. Rosa Toledo, Av. San Martín, Calle De Los Heros, Av. Nicolás Alcázar, Av. Brasil, Av. La Marina.
  • Sectores: Sector 30
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 10:00 a. m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 10:00 p. m.
corte de agua

Sedapal realizará corte de agua en diversos distritos de Lima este martes 20 de octubre.

San Luis

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Localidades / Áreas afectadas: Urb. El Pino Cuadrante: Av, Las Torres, Av. Industrial, Av. Circunvalación, Calle José Luis Orbegoso, Calle Santiago Salaverry (entre Av. Circunvalación y Mariscal E. Ureta), Calle Agustín Gamarra (entre Manuel Echeandía y Mariscal E. Ureta), Calle Manuel Echeandía (entre Av. Nicolás Arriola y Santiago Salaverry), Mariscal Eloy Ureta (entre José Luis Orbegoso y Calle Agustín Gamarra), Av. Nicolás Arriola (entre Calle Manuel Echeandia y Mariscal E. Ureta).
  • Sectores: Sector 4
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 9:00a.m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 8:00 p.m.

Villa El Salvador

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Localidades / Áreas afectadas: Sector 319: Parcela 3A; Mzs. II, III, IV, V, VI, VII, VIII; Urb. Pachacamac Parcela 2A - Parque Industrial.
  • Sector 320: Sector 3; Grupos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13; Sector 3 Grupo 14
  • Sector 324: Sector 1; Barrio 2; 4ta etapa; Urb. Pachacamac
  • Sectores: Sectores 319, 320, 324
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 8:00a.m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 8:00 p.m.

Villa María del Triunfo

  • Motivo: Limpieza y desinfección de Reservorio
  • Localidades / Áreas afectadas: Sector 315 Villa María del Triunfo: PJ. José Gálvez, A.H. Programa Municipal de Vivienda Los Angeles, A.H. Alberto Fujimori Fujimori.
  • Sector 315 Villa El Salvador: P.J. José Gálvez; A.H. Ampl. San Pedro Comité Vecinal Virgen del Carmen Comedor San Miguel, Villa Poeta, Parcela B II, A.H. Santa Teresita Parcela B.
  • Sector 328 Villa El Salvador: AH. Nuevo Progreso, Urb. Pachacamac, 1ra etapa, 2da etapa, Sector 1 Barrio 1, Sector 2 Barrio 1 4ta etapa, Asoc. Cristo Pachacamilla, A.H. Los Portales, A.H. Naciones Unidas, A.H. Presidencia de la República, Asoc. de Viv. El Ferroviario.
  • Sectores:Sectores 315,328
  • Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 8:00a.m.
  • Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 8:00 p.m.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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