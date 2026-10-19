Corte de agua CONFIRMADO en Lima este 20 de octubre: consulta las zonas afectadas y horarios
Sedapal anunció cortes de agua en varios distritos de Lima este martes 20 de octubre. Revisa las zonas afectadas, los horarios y cuánto durará la interrupción.
El anuncio de un corte de agua en Lima este martes 20 de octubre mantiene atentos a los vecinos que podrían verse afectados por la interrupción del servicio. Sedapal suele programar estas suspensiones para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios o mejoras en la red de distribución, por lo que es importante conocer con anticipación si tu distrito está incluido y cuánto tiempo durará la restricción.
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Para este martes, Sedapal informó sobre interrupciones programadas en sectores de distritos como Chaclacayo, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Luis, Pueblo Libre, el Rímac y Miraflores, con horarios que varían según la zona y pueden extenderse hasta 12 horas. Los vecinos deben revisar el detalle de las áreas comprendidas y tomar precauciones, como almacenar agua en recipientes limpios para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la suspensión.
Miraflores
- Motivo: Empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Miraflores Cuadrante: Av. José Pardo, Av. Comndante Espinar, Av. Angamos Oeste, Calle Gral. Borgoño, Calle 2 de Mayo, Av. Arequipa
- Sectores: Sector 54
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 11:00 p. m.
Rímac
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Habilitación Urbana La Alameda del Rímac 1ra etapa
- Sectores:Sector 201
- Fecha /Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 8:00 p. m.
Chaclacayo
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Distrito: Chaclacayo
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. El Cuadro Mzs. M - N Calle B-C PS 8-15-23-24-25
- Sectores: Sector 157
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 11:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 11:00 p. m.
Pueblo Libre
- Motivo: Empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Cercado, Urb. Cercado, Urb. Sanidad PNP, Urb. Oyague Cuadrante: Av. Sucre, Av. Rosa Toledo, Av. San Martín, Calle De Los Heros, Av. Nicolás Alcázar, Av. Brasil, Av. La Marina.
- Sectores: Sector 30
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 10:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 10:00 p. m.
Sedapal realizará corte de agua en diversos distritos de Lima este martes 20 de octubre.
San Luis
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. El Pino Cuadrante: Av, Las Torres, Av. Industrial, Av. Circunvalación, Calle José Luis Orbegoso, Calle Santiago Salaverry (entre Av. Circunvalación y Mariscal E. Ureta), Calle Agustín Gamarra (entre Manuel Echeandía y Mariscal E. Ureta), Calle Manuel Echeandía (entre Av. Nicolás Arriola y Santiago Salaverry), Mariscal Eloy Ureta (entre José Luis Orbegoso y Calle Agustín Gamarra), Av. Nicolás Arriola (entre Calle Manuel Echeandia y Mariscal E. Ureta).
- Sectores: Sector 4
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 9:00a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 8:00 p.m.
Villa El Salvador
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Sector 319: Parcela 3A; Mzs. II, III, IV, V, VI, VII, VIII; Urb. Pachacamac Parcela 2A - Parque Industrial.
- Sector 320: Sector 3; Grupos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13; Sector 3 Grupo 14
- Sector 324: Sector 1; Barrio 2; 4ta etapa; Urb. Pachacamac
- Sectores: Sectores 319, 320, 324
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 8:00a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 8:00 p.m.
Villa María del Triunfo
- Motivo: Limpieza y desinfección de Reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Sector 315 Villa María del Triunfo: PJ. José Gálvez, A.H. Programa Municipal de Vivienda Los Angeles, A.H. Alberto Fujimori Fujimori.
- Sector 315 Villa El Salvador: P.J. José Gálvez; A.H. Ampl. San Pedro Comité Vecinal Virgen del Carmen Comedor San Miguel, Villa Poeta, Parcela B II, A.H. Santa Teresita Parcela B.
- Sector 328 Villa El Salvador: AH. Nuevo Progreso, Urb. Pachacamac, 1ra etapa, 2da etapa, Sector 1 Barrio 1, Sector 2 Barrio 1 4ta etapa, Asoc. Cristo Pachacamilla, A.H. Los Portales, A.H. Naciones Unidas, A.H. Presidencia de la República, Asoc. de Viv. El Ferroviario.
- Sectores:Sectores 315,328
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 20 de octubre | 8:00a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 20 de octubre | 8:00 p.m.
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