Municipalidad de Los Olivos lanza campaña de DNI electrónico: fecha, lugar y trámites disponibles

La Municipalidad de Los Olivos anunció una nueva campaña gratuita de Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico dirigida a los vecinos. La jornada se realizará este martes 20 de octubre y contará con solo 55 cupos disponibles, por lo que se recomienda acudir temprano para tener la posibilidad de acceder a uno de los servicios.

La actividad se desarrollará desde las 9:00 a. m. hasta las 12:30 p. m., en el frontis de la Veterinaria Municipal, ubicada al costado del Palacio Municipal de Los Olivos. La campaña se lleva a cabo en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con el objetivo de facilitar el acceso de la población a diversos trámites de identificación.

Entre los servicios disponibles se encuentran el trámite del primer DNI, la inscripción para obtener el DNI electrónico, la renovación de este documento y el cambio de domicilio. De esta manera, los vecinos podrán realizar diferentes trámites relacionados con su identificación sin necesidad de acudir a una agencia de manera presencial.

La Municipalidad de Los Olivos realizará una campaña de DNI gratis este martes 20 de octubre.

Asimismo, la jornada ofrece la actualización de la fotografía del DNI electrónico, un servicio dirigido a menores de 17 años y adultos mayores de 60 años. También se brindará atención a personas con discapacidad, quienes deberán presentar su carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y una copia del documento.

Uno de los aspectos más importantes de esta campaña es que los 55 cupos serán limitados y gratuitos. Por ello, la municipalidad recomienda a los interesados acercarse lo más temprano posible, considerando que la atención se realizará dentro del horario establecido y estará sujeta a la disponibilidad de espacios.

Se recomienda llevar los documentos necesarios según el trámite que se desea realizar, especialmente en el caso de las personas con discapacidad. De esta manera, los vecinos de Los Olivos podrán aprovechar esta campaña municipal para gestionar su DNI electrónico de forma gratuita.