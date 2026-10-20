¿No te aceptan efectivo? Indecopi sancionará con severas multas a los comercios que rechacen billetes o monedas

El uso de billeteras digitales y tarjetas se ha extendido en Perú; sin embargo, el efectivo sigue siendo necesario para miles de consumidores. Ante esta situación, el Indecopi recordó que los comercios no pueden imponer el uso exclusivo de medios de pago digitales y advirtió que rechazar injustificadamente billetes o monedas puede acarrear sanciones de hasta S/ 2 millones 475 mil, según la gravedad de la infracción.

Indecopi: ¿qué hacer si un comercio rechaza el pago en efectivo?

Andrea González, representante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, señaló en el programa Conexión, de RPP, que la legislación peruana garantiza el derecho de los consumidores a elegir libremente sus medios de pago, en particular de quienes enfrentan dificultades para acceder a servicios financieros digitales. En ese sentido, precisó que los establecimientos pueden incentivar el uso de billeteras digitales, transferencias bancarias o tarjetas, pero no restringir injustificadamente el pago en efectivo.

Si un establecimiento se niega a aceptar billetes o monedas sin una justificación válida, el consumidor puede presentar un reclamo a través del Libro de Reclamaciones del negocio. El establecimiento tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para responder. Si la respuesta no resuelve el problema, el consumidor puede comunicarse con el Indecopi a través del teléfono 224-7777, en Lima, o de la línea gratuita 0800-44040, desde otras regiones del país.

En el caso de los taxis por aplicativo, las plataformas también deben disponer de canales de atención para que los usuarios puedan presentar sus reclamos.

¿Cuánto es la multa de Indecopi para los comercios que rechacen efectivo?

Los establecimientos que incumplan las normas de protección al consumidor pueden ser sancionados con una amonestación escrita o multas administrativas de hasta 450 UIT, equivalentes a S/ 2 millones 475 mil, según informó ATV Noticias.

Sin embargo, la sanción no se aplica de manera automática, ya que la autoridad debe evaluar las circunstancias de cada infracción, el perjuicio ocasionado y las condiciones de los consumidores afectados.

Al respecto, el coordinador legal de ASPEC, Sebastián Alvarado, explicó que el objetivo de la intervención no es sancionar por sancionar, sino garantizar que los establecimientos respeten los derechos de sus clientes. "Todo dependerá de la evaluación, del daño real ocasionado y de si la medida afectó a personas vulnerables, como adultos mayores o personas con discapacidad que no tienen acceso a productos financieros", señaló Alvarado, según informó ATV Noticias.

De esta manera, el Indecopi busca evitar que la digitalización de los medios de pago se convierta en una barrera para los consumidores que no utilizan aplicaciones bancarias o no disponen de tarjetas.

¿Cuándo un comercio puede negarse a recibir billetes o monedas?

Aunque la aceptación del efectivo constituye la regla general, existen situaciones en las que un establecimiento puede tener motivos justificados para rechazar un billete específico. Por ejemplo, cuando existen dudas razonables sobre su autenticidad o cuando el billete no reúne las condiciones necesarias para ser considerado apto para la circulación.

Alvarado precisó que los billetes parcialmente deteriorados pueden canjearse en el Banco de la Nación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el sistema monetario. Entre los criterios exigidos figura que el billete conserve más del 50 % de su superficie original, además de cumplir con otras condiciones.

La falta de sencillo es otra situación que puede dificultar una operación. Sin embargo, el establecimiento debe procurar ofrecer una alternativa razonable para atender al cliente, en lugar de limitarse a rechazar el pago.

Entre las posibles soluciones figuran conseguir sencillo en un establecimiento cercano o acordar otra forma de completar la operación, siempre que el consumidor esté de acuerdo.

Se recomienda a los consumidores en Perú conservar las pruebas de la negativa de pago y utilizar el Libro de Reclamaciones si consideran que sus derechos han sido vulnerados. Si el problema persiste, pueden acudir al Indecopi para recibir orientación y, de ser necesario, presentar la denuncia correspondiente.