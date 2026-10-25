0
EN VIVO
Alianza Lima vs CD Moquegua por el Clausura
EN DIRECTO
Previa Barcelona vs Real Madrid por LaLiga

Temblor HOY, domingo 25 de octubre de 2026 en Perú, EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según IGP

Entérate dónde se registró el sismo más reciente de este 25 de octubre, a qué hora se reportó y qué localidades fueron afectadas, según el informe del IGP.

Melanni Miranda
IGP reporta temblor hoy, domingo 25 de octubre en Perú, ¿dónde fue el epicentro?
IGP reporta temblor hoy, domingo 25 de octubre en Perú, ¿dónde fue el epicentro? | Composición Líbero / Melanni Miranda / GLR.
COMPARTIR

La ubicación geográfica del Perú, junto con la activa interacción de las placas tectónicas en el territorio, provoca que los sismos sean un fenómeno constante. Por ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo diario de la actividad sísmica, asegurando que la población reciba información actualizada. Hoy, domingo 25 de octubre de 2026, te compartimos los últimos sismos registrados en el país. ¿Dónde fue el epicentro, la magnitud y la intensidad? ¿Tiembla Lima?

Temblor HOY en Perú, sábado 24 de octubre: consulta el epicentro y magnitud según IGP.

PUEDES VER: Temblor en Perú del sábado 24 de octubre: IGP confirmó sismo de 4.6, ¿epicentro?

Temblor HOY, 25 de octubre de 2026 en Perú: epicentro y magnitud según el IGP EN VIVO

07:16
25/10/2026

TEMBLOR HOY EN AREQUIPA

  • Fecha y Hora Local: 25/10/2026 02:11:48
  • Magnitud: 4.6
  • Profundidad: 24km
  • Latitud: -16.11
  • Longitud: -74.83
  • Intensidad: III-IV Lomas
  • Referencia: 60 km al S de Lomas, Caravelí - Arequipa
07:13
25/10/2026

Bienvenidos

¡Bienvenidos al reporte de sismos en Perú! Revisa EN VIVO el último temblor de hoy, domingo 25 de octubre, con información sobre la hora, magnitud y epicentro, según el reporte oficial del IGP.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Cronograma de PAGOS del Banco de la Nación, noviembre 2026: revisa la LISTA COMPLETA y FECHAS

  2. ¿El lunes 2 de noviembre es feriado? Revisa qué dice El Peruano y quiénes podrán descansar

  3. Feriados en noviembre por visita del papa León XIV: ¿cuándo serán los días no laborables?

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano