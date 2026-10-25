La ubicación geográfica del Perú, junto con la activa interacción de las placas tectónicas en el territorio, provoca que los sismos sean un fenómeno constante. Por ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo diario de la actividad sísmica, asegurando que la población reciba información actualizada. Hoy, domingo 25 de octubre de 2026, te compartimos los últimos sismos registrados en el país. ¿Dónde fue el epicentro, la magnitud y la intensidad? ¿Tiembla Lima?

Temblor HOY, 25 de octubre de 2026 en Perú: epicentro y magnitud según el IGP EN VIVO 07:16 TEMBLOR HOY EN AREQUIPA Fecha y Hora Local: 25/10/2026 02:11:48

Magnitud: 4.6

Profundidad: 24km

Latitud: -16.11

Longitud: -74.83

Intensidad: III-IV Lomas

Referencia: 60 km al S de Lomas, Caravelí - Arequipa 07:13 Bienvenidos ¡Bienvenidos al reporte de sismos en Perú! Revisa EN VIVO el último temblor de hoy, domingo 25 de octubre, con información sobre la hora, magnitud y epicentro, según el reporte oficial del IGP.