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Temblor HOY, domingo 25 de octubre de 2026 en Perú, EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según IGP
Entérate dónde se registró el sismo más reciente de este 25 de octubre, a qué hora se reportó y qué localidades fueron afectadas, según el informe del IGP.
La ubicación geográfica del Perú, junto con la activa interacción de las placas tectónicas en el territorio, provoca que los sismos sean un fenómeno constante. Por ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo diario de la actividad sísmica, asegurando que la población reciba información actualizada. Hoy, domingo 25 de octubre de 2026, te compartimos los últimos sismos registrados en el país. ¿Dónde fue el epicentro, la magnitud y la intensidad? ¿Tiembla Lima?
Temblor HOY, 25 de octubre de 2026 en Perú: epicentro y magnitud según el IGP EN VIVO
TEMBLOR HOY EN AREQUIPA
- Fecha y Hora Local: 25/10/2026 02:11:48
- Magnitud: 4.6
- Profundidad: 24km
- Latitud: -16.11
- Longitud: -74.83
- Intensidad: III-IV Lomas
- Referencia: 60 km al S de Lomas, Caravelí - Arequipa
Bienvenidos
¡Bienvenidos al reporte de sismos en Perú! Revisa EN VIVO el último temblor de hoy, domingo 25 de octubre, con información sobre la hora, magnitud y epicentro, según el reporte oficial del IGP.
¡Vamos al Circo!
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