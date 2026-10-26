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¿Temblor HOY, lunes 26 de octubre, en Perú? Este es el último reporte del IGP EN VIVO
Conoce las últimas actualizaciones del IGP de este lunes 26 de octubre. ¿Se confirmó un reciente sismo reportado? Aquí todo lo que se sabe.
Quienes vivimos en el Perú sabemos que la tierra no descansa. Ya sea un sismo en la costa, la sierra o la selva, estar informados con datos oficiales es fundamental para nuestra seguridad. Por ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea constantemente los movimientos telúricos en el territorio nacional. ¿Este lunes 26 de octubre se sintió un temblor? Recuerda tener siempre a la mano tu mochila de emergencia.
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¿Temblor hoy en Perú, lunes 26 de octubre? Este es el reporto EN VIVO del IGP
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En Líbero, te mantenemos informado sobre los últimos sismos registrados en Perú, con reportes oficiales del IGP sobre la magnitud, el epicentro y la hora de cada movimiento telúrico. Hasta el momento, no se ha registrado ningún temblor.
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