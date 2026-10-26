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¿Temblor HOY, lunes 26 de octubre, en Perú? Este es el último reporte del IGP EN VIVO

Conoce las últimas actualizaciones del IGP de este lunes 26 de octubre. ¿Se confirmó un reciente sismo reportado? Aquí todo lo que se sabe.

María Zapata
Consulta el último reporte del temblor en Perú hoy, lunes 26 de octubre, según el IGP.
Consulta el último reporte del temblor en Perú hoy, lunes 26 de octubre, según el IGP. | Google Gemini
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Quienes vivimos en el Perú sabemos que la tierra no descansa. Ya sea un sismo en la costa, la sierra o la selva, estar informados con datos oficiales es fundamental para nuestra seguridad. Por ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea constantemente los movimientos telúricos en el territorio nacional. ¿Este lunes 26 de octubre se sintió un temblor? Recuerda tener siempre a la mano tu mochila de emergencia.

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¿Temblor hoy en Perú, lunes 26 de octubre? Este es el reporto EN VIVO del IGP

07:06
26/10/2026

¡Bienvenidos!

En Líbero, te mantenemos informado sobre los últimos sismos registrados en Perú, con reportes oficiales del IGP sobre la magnitud, el epicentro y la hora de cada movimiento telúrico. Hasta el momento, no se ha registrado ningún temblor.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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