Sunat anuncia DRÁSTICO CAMBIO en Yape y Plin: revisa la nueva propuesta para billeteras digitales

¡Atención, pequeños negocios y usuarios frecuentes! La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha presentado una iniciativa que permitiría que las constancias de pago generadas por billeteras digitales como Yape y Plin sean reconocidas como boletas de venta oficiales .

Al mismo tiempo, la entidad ha intensificado su fiscalización sobre los ingresos electrónicos que no han sido declarados, enfocándose especialmente en las cuentas individuales o negocios que superan los S/45.000 anuales. ¿Qué modificaciones se llevarán a cabo? AQUÍ todo lo que se sabe.

Sunat prepara cambios en Yape y Plin: servirían como comprobantes de pago

La Sunat alista una nueva propuesta que busca que las constancias de pago generadas por aplicaciones como Yape y Plin sean consideradas como boletas de venta. Este cambio permitiría a los pequeños negocios recibir transferencias digitales sin necesidad de emitir documentos adicionales en plataformas externas , facilitando así el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Al respecto, la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece) ha expresado su preocupación, asegurando que podría tener más repercusiones. Según Capece, esta iniciativa obligaría a las micro y pequeñas empresas a abandonar las billeteras digitales, forzándolas a regresar al uso de efectivo o tarjetas de débito y crédito.

Con ello, surgen dudas sobre si se aprueba sin un marco normativo adecuado, pues especialistas aseguran que podría ser hasta un retroceso en la formalización del sector digital, que ha crecido significativamente en los últimos años.

Por su parte, la entidad ha establecido como objetivo primordial la disminución de la informalidad, buscando facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los pequeños negocios. Este enfoque se centra en evitar procesos administrativos adicionales, priorizando una gestión que trascienda el propósito recaudatorio.

Otros efectos

Si la propuesta recibe luz verde, esto pasaría.

Se intensificará el control sobre los ingresos elevados, estableciendo que los comerciantes o personas naturales que perciban más de S/45.000 anuales a través de aplicaciones de pago sin declararlos estarán bajo vigilancia.

Aquellos que no logren justificar el origen de sus fondos podrían enfrentar fiscalizaciones y embargos de cuentas .

. Además, se resalta que el uso de cuentas personales para recibir dinero de terceros o de negocios informales implica responsabilidades legales y tributarias para el titular.

Por otro lado, las entidades financieras reportarían los movimientos de cuentas abiertas únicamente con el DNI y número de celular, incluso sin un RUC empresarial, cuando estos superan ciertos umbrales, poniendo fin a la invisibilidad financiera.

¿Para cuándo se llevaría a cabo esta medida?

Según lo expuesto en los medios locales, la entidad recaudadora se encuentra en proceso de evaluación para implementar una iniciativa que permita reconocer las constancias de Yape y Plin como boletas de venta.

Sin embargo, antes de su aplicación, es necesario obtener la aprobación correspondiente y establecer un marco normativo adecuado. Para que esta modificación sea obligatoria, se deben seguir varios pasos: