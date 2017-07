Dota 2: el gran gesto de Loda al ser reconocido por un taxista peruano

El histórico programer del Team Alliance, Loda, se encuentra en el Perú para participar en el evento The Final Match, torneo del videojuego Dota 2.

Jonathan Berg, mejor conocido como 'Loda', es un progamer sueco muy popular del videojuego Dota 2 quien tiene entre su palmares un título de The International en el 2013. 'Loda' ahora se encuentra en el Perú con su equipo Alliance para participar en el evento The Final Match que se realiza del 7 al 9 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós ubicado en el distrito de San Borja.

Si el año pasado tuvimos en el Perú al ucraniano Danil Ishutin ('Dendi'), otro histórico player de Dota 2, hoy contamos con el sueco 'Loda' que ya vivió momentos agradables con algunos peruanos que lo reconocieron en las calles de Lima. El propio progamer ha compartido fotos y videos en Instagram de esta divertida experiencia en nuestro país.

Una de ellas que se hizo viral fue cuando un taxista peruano se bajó de su vehículo y salió corriendo para tomarse una foto con él. Como era de esperarse, 'Loda' con toda humildad accedió a tomarse el selfie.

"Este taxista saltó de su cabina cuando me vio fuera del hotel para conseguir una foto. ¡PERÚ ROCK!", escribió 'Loda' en su cuenta de Instagram.

This cab driver jumped out of his cab when he saw me outside the hotel to get a pic😍 PERU U ROCK 🇵🇪 😘 Una publicación compartida de Jonathan Berg (@mrloda) el 7 de Jul de 2017 a la(s) 8:13 PDT

Mario Kart in the car was 👌 #nintendoswitch #cargaming Una publicación compartida de Jonathan Berg (@mrloda) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 8:54 PDT

Hace pocos días el equipo Infamus Gaming se convirtió en primer representa del Perú de clasificar a The International 2017. Si quieres presenciar todas sus habilidades en LAN no dejes de asistir a The Final Match. El torneo reparte más de 50 mil dólares en premios.