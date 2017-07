WWE: Ronda Rousey podría dejar la UFC para enfrentar a Charlotte en WrestleMania 34

La excampeona de la división de peso gallo de UFC, la estadounidense Ronda Rousey, participa del Mae Young Classic, un evento de lucha libre femenina promovida por la WWE.

Ronda Rousey, excampeona de la categoría peso gallo de la UFC, no ha visto acción en el circuito de las MMA desde la impactante derrota que tuvo a manos de la brasileña Amanda Nunes (30 de diciembre 2016). Según medios especializados en el Wrestling, 'Rowdy' ya tendría un acuerdo con Triple H para continuar su carrera en la WWE.

Como se recuerda, Ronda Rousey tuvo su primera aparición en la WWE durante el evento WrestleMania 31 (29 de marzo de 2015) donde se subió al ring para ponerse a lado de 'The Rock'. Tras esto, ambos se enfrentaron a 'Triple H' y su esposa Stephanie McMahon.

El último 13 de julio, la WWE invitó a Ronda Rousey para el Mae Young Classic, evento de luche libre donde participan 32 mujeres, y tuvo algunos roses con algunas divas en especial Charlotte al momento de apoyar a sus luchadoras favoritas.

Summerslam or Wrestlemania or ANYWHERE. #4HorseWomenvs4HorseWomen pic.twitter.com/7q9LL7P9jc