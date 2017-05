WWE Money in the Bank 2017: Shane McMahon anunció lucha fatal de seis por el maletín

Shane McMahon, en el programa WWE SmackDown Live, anunció que el 18 de junio será el evento de Money in the Bank y anunció que cinco megaestrellas pelearán por tener el maletín.

A falta de semanas para el WWE Money in the Bank, Shane McMahon, en el programa semanal de WWE SmackDown Live, informó al público quiénes serán los luchadores que estarán sobre el cuadrilátero y que intentarán obtener el ansiado maletín que les dé el derecho de pelear en cualquier momento, hora y arena por un título máximo de la empresa. Será espectacular.

El comisionado McMahon anunció que para el WWE Money in the Bank la mecánica para tener en manos el maletín será una lucha de escaleras. Baron Corbin, Sami Zayn, Dolph Ziggler, AJ Styles y Shinsuke Nakamura fueron nombrados, pero uno reclamó su lugar.

En plena exposición de ‘Shane-O’, el campeón de los Estados Unidos, Kevin Owens, exigió que su cupo para pelear, ya que si AJ Styles, a quien venció en WWE Backlash estará en la lucha principal, él también debería ir a WWE Money in the Bank.

Ante ello, Shane McMahon ‘recapacitó’ y le dijo a Owens: “Muy bien. Escuché atentamente lo que dijiste. Y bueno. Lo he decidido. También estarás luchando por el maletín en Money in the Bank”.

Tras ello, quien tomó la palabra AJ Styles y dejó en claro que el cinturón de los Estados Unidos no es su objetivo, sino que ahora apunta al WWE Championship. Luego de su intervención, cada uno de los presentes tomó la palabra y recordaron sus feudos.