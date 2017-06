WWE Extreme Rules 2017: Roman Reigns vs Seth Rollins vs Finn Balor vs Wyatt vs Joe por un cupo al título universal

WWE realizará el evento de Extreme Rules 2017 este domingo y la pelea principal será entre 5 superestrella que competirán para ser el primer retador al Campeonato Universal.

La WWE se ha propuesto hacer un Extreme Rules 2017 de ensueño para que quede grabado en la retina de todos los fanáticos. Por eso este domingo la pelea principal será entre 5 de los mejores superestrellas de la compañía: Roman Reigns vs. Seth Rollins vs. Finn Balor vs. Bray Wyatt vs Samoa Joe.

El ganador de este candente combate tendrá la oportunidad de retar a Brock Lesnar de cara al Campeonato Universal de la WWE. Sin embargo, la lucha del evento de Extreme Rules tendrá un sabor picante debido a que nada estará prohibido y se podrá utilizar cualquier objeto que estén a su alcance.

Roman Reigns se perfila como el favorito luego de destrozar a Braun Strowman y retirar a The Undertaker en el Wrestlemania 33. Sin embargo, Seth Rollins también puede dar la sorpresa en Extreme Rules dado que no sería la primera vez que enfrente a la 'Bestia' incluso obtuvo un anterior título luchando.

Finn Bálor dará que hablar pues desde que se recuperó de su lesión no sabe más que ganar y se le ve con una condición física descomunal. Uno que viene de atrás y sin hablar mucho es Samoa Joe, quien es el protegido por Triple H y excampeón de NXT.

Bray Wyatt es una incógnita debido a que siempre domina las peleas y tiene muchas chances de campeonar en Extreme Rules, pero al último segundo nunca gana. Cabe mencionar que el que salga victorioso se medirá ante Brock Lesnar en el evento de WWE Great Balls Of Fire.

4 DÍAS para ver la 1a Lucha Fatal a 5 esquinas! ¿Quién es tu favorito para ser el rival del Campeón Universal @BrockLesnar? @WWENetwork pic.twitter.com/ozNN6G8WO7 — WWE Español (@wweespanol) 31 de mayo de 2017

EL DATO

WWE Extreme Rules 2017 se realizará en el Royal Farms Arena en Baltimore, estado de Maryland.