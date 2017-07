Dani Alves reveló los problemas que sufrió en la Juventus

El lateral brasileño explicó las dificultades que tuvo para adaptarse al vestuario de la Juventus.

Dani Alves celebra un gol con la Juventus. Creditos : Internet

Fue tal el nivel que exhibió Dani Alves en el tramo decisivo de la Juventus en la Champions League que más de uno pensó que el futbolista de 34 años se había adaptado a la perfección al vestuario del hexacampeón de la Serie A.

Sin embargo, la decisión de Dani Alves de rescindir su vínculo con la Juventus cuando le quedaba un año de contrato significaba que había sido color de rosa para el brasileño en Turín.

Tras ser presentado como nuevo jugador del PSG, Dani Alves contó las situaciones que lo motivaron a dejar la Juventus y buscar otros horizontes.

"Al principio tuve muchos problemas porque no me entendían ni dentro ni fuera del campo. Me tomó algún tiempo en lograr esa conexión entre lo que yo pensaba y lo que ellos pensaban".

"¿Que si sentí frustración? Por poner un ejemplo, en el vestuario no nos permitían escuchar música y yo no puedo vivir sin música", puntualizó.

EL DATO:

Dani Alves tiene 33 títulos a nivel de clubes, curiosamente los mismos que su nuevo club, el PSG.