Barcelona fichajes: el insólito plan del club azulgrana para fichar a Paulinho

Barcelona quiere de todas maneras a Paulinho por ello se jugará su última carta. Será el propio jugador quien convenza al club de analizar la propuesta.

No renuncia a perderlo. Barcelona insistirá en el fichaje del volante brasileño Paulinho y para ello tiene un plan para llevarlo de una vez por todas al Camp Nou. De acuerdo a medios españoles el centrocampista aún no se ha reunido con los dirigentes del Guangzhou con el que tiene contrato hasta el 2020, no obstante el club catalán ya ideó una estrategia.

Según Mundo Deportivo, será el propio Paulinho el que convenza a los dirigentes chinos para que escuchen la oferta del 'Barza'. Por el momento, tanto los directivos como el DT Luiz Felipe Scolari se han negado rotundamente, sin embargo, una nueva esperanza nació para el volante, el Guangzhou acaba de fichar al brasileño Muriqui y ya tiene 5 extranjeros en el plantel cuando la Superliga solo permite en juego a 3, una razón más para dejarlo libre

El club azulgrana busca cuanto antes acelerar las negociaciones por el brasileño de 28 años y con 6 goles en la temporada. Eso sí, 'Barza' quiere pagar menos de los 40 millones de euros que solicita el club chino por lo que es necesario sí o sí sentarse a conversar.

Paulinho ha defendido al Bragantino y Corinthians en Brasil antes de pasar al Tottenham y luega al Guangzhou.