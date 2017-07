Real Madrid: Gareth Bale se pronunció sobre su posible salida de la 'casa blanca'

Gareth Bale habló con MARCA sobre su futuro con el Real Madrid, oferta del Manchester United y las lesiones que lo marginaron del equipo titular en la pasada temporada.

Hace unos días, medios ingleses informaron que Gareth Bale estaba mas fuera del Real Madrid que dentro. Incluso que el presidente de la 'casa blanca', Florentino Pérez ya habría decidido venderlo para costear el fichaje de Kylian Mbappé. El delantero galés salió al frente sobre las especulaciones y aclaró su futuro.

Para el medio Marca, Gareth Bale dio una extensa entrevista donde habló de todo. "hasta enero todo me fue muy bien. Fue mala suerte, no puedes evitar estas lesiones en el fútbol, cuando te golpeas el tobillo. Lógicamente fue muy duro, pero lo más importante es que ganamos títulos y muy importantes", dijo Bale sobre su tobillo.

Sobre la actual pretemporada, Gareth Bale dijo que espera "Hacer una buena pretemporada y empezar al cien por cien con el equipo por un lado. Cuando volví el año pasado de la lesión estaría al cincuenta por ciento, traté de mejorar pero mi tobillo no me dejó. Mi objetivo ahora es ponerme en plena forma y seguir jugando con el Madrid", expresó.

Respecto a su posible salida del Real Madrid dijo. "todo ha sido complicado por mi lesión, pero por nada más. Aún puedo jugar al fútbol muy bien, cuando esté al máximo daré lo mejor otra vez, firmé un contrato largo en el Madrid y soy feliz en este club. Seguro que esta va a ser una gran temporada. Mi plan es ese, marcar goles aquí", aseguró.

Gareth Bale también habló sobre la posible oferta del Manchester United. "La verdad es que no leo nada de eso. Lógicamente soy un jugador británico y siempre se me asocia con una vuelta a casa. Pasó con Beckham, con otros ingleses que vinieron a España. Nada nuevo. Soy feliz jugando en el Madrid, lógicamente el interés es el interés, pero si no ha habido nada concreto, ni oferta, no hay nada por tanto que discutir", argumentó.

Finalmente sobre lo hecho por Zinedine Zidane como Dt en el Real Madrid dijo. "Quizá hubo gente que no pensara así, pero tuvo el apoyo del equipo, trabajó duro, todos trabajando para el equipo y con gente de talento, por lo que se ganaron muchos títulos. Vamos a seguir lógicamente por el mismo camino y veremos si ganamos más títulos".

Gareth Bale de 28 años llegó al Real Madrid a mediados del 2013 procedente del Tottenham Hotspur. Se dice que la 'casa blanca' pagó más de 100 millones de euros.