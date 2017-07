Real Madrid confirmó el traspaso de Álvaro Morata al Chelsea

La prensa española afirma que Álvaro Morata será nuevo jugador del Chelsea en las próximas horas. El Real Madrid habría recibido 80 millones de euros por el traspaso.

Álvaro Morata a un paso de Stamford Bridge. El Chelsea ya habría convencido al Real Madrid para contar con el delantero español de 24 años en la Premier League. Según ha confirmado el diario 'Marca' de España.

El acuerdo entre el Real Madrid y el Chelsea se habría cerrado en 80 millones de euros que percibirá Álvaro Morata, quien tuvo pocos minutos en su regreso al Santiago Bernabéu. Solo falta la firma para que se haga oficial.

We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata...https://t.co/uuenBgcPH2