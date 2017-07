Clubes europeos se gastaron más de mil millones de dólares en fichajes durante los últimos 10 años. Repasa los jugadores que más costaron en el mercado de pases.

Fichajes 2018: Clubes europeos y los millones que han gastado contratando jugadores

Demasiado caro. El mercado de fichajes de Europa no es lo mismo a como fue hace 10 o 20 años. Ahora los clubes no escatiman en gastos y pagan montos exorbitantes por figuras sin mucho cartel. Las cifras que se manejan parecen irreales, pero las estadísticas no mienten.

Según el registro del portal Transfermarkt, equipos como el Manchester City, Real Madrid, Chelsea, entre otros, ya lograron superar la barrera de los mil millones en contratar jugadores si partimos desde el 2007 al 2017.

La entrada de jeques árabes, multimillonarios rusos, empresarios americanos y nuevas fortunas asiáticas han convertido al fútbol en todo un negocio y este fenómeno va en aumento.

Solo basta con ver los US$ 222 millones que pide el Mónaco -al Real Madrid- por Kylian Mbappé; los US$ 259 millones que pagará el PSG por Neymar al Barcelona; o la cláusula de US$ 341 millones de Lionel Messi. Sin embargo, no todo ha funcionado -al menos en un 100%- como estos inversionistas esperaban.

El mismo José Mourinho lo dijo: “Se está pagando cifras de locos por simples jugadores”. Ejemplos a lo afirmado por el portugués hay muchos: Paul Pogba, Gareth Bale, Gonzalo Higuaín y otros casos más. •