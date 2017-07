Real Madrid Fichajes 2017-18: Mourinho afirma que David De Gea se queda en Manchester United

José Mourinho, técnico del Manchester United, enfrió las especulaciones vinculadas al portero David De Gea como posible refuerzo del Real Madrid para la próxima temporada de la liga española. Mira el video.

Mourinho descartó que David De Gea no se marchará al Real Madrid. Foto: Agencias

El guardameta español David De Gea podría enfrentar esta tarde (4.00 p.m. - hora peruana) al Real Madrid, club que manifestó su intención de ficharlo, cuando se coloque bajo los tres palos del Manchester United si en caso Jose Mourinho decida colocarlo de titular en el amistoso valido por la International Champions Cup. Precisamente, el portugués ha revelado a la cadena ESPN que el meta seguirá defendiendo la portería de los 'diablos rojos'.

"Puedo garantizar que David De Gea no se irá esta temporada. Y siento que será muy difícil para él marcharse porque es un chico muy correcto... y muy honesto. Fue contactado durante un largo tiempo. El club estuvo cerrado. Entonces le abrimos las negociaciones porque siempre tengo la sensación de que cuando un jugador quiere irse, no me gusta detenerlos. Porque al final si se quedan no obtienes de ellos el rendimiento que quieres. Así que abrimos la posibilidad. Y entonces el Real Madrid decide cerrar el tema. Y no creo que David se sintiera muy bien. Y aquí lo veo feliz, muy concentrado, trabajando mejor que nunca. Así que par mí, él se queda en un 100% con nosotros", declaró José Mourinho.

David De Gea fue vinculado con el Real Madrid luego del bajo rendimiento que tuvo el costarricense Keylor Navas. Sin embargo, el problema que generó la permanencia de Cristiano Ronaldo interrumpió las negociaciones y todo se cayó. Por ahora, De Gea seguirá en el Manchester United.

Posibles alineaciones

Real Madrid: Casilla, Carvajal, Nacho, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco Alarcón, Bale y Benzema.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Manchester United: De Gea, Valencia, Baylli, Blind, Darmian, Herrera, Pogba, Mikhitaryan, Rashford, Martial y Lukaku.

Entrenador: José Mourinho.