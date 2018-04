Real Madrid vs. Juventus: Futbolista inglés comparó su gol de chalaca con el de Cristiano Ronaldo

El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, sumó 14 goles con el Real Madrid en la presente UEFA Champions League 2017-18.

Cristiano Ronaldo volvió a brillar por UEFA Champions League. El futbolista del Real Madrid, quien se despachó con un doblete ante la Juventus de Turín; uno de ellos gracias a una extraordinaria chalaca, ha provocado revuelo, no solo en la afición mundial, sino también en el círculo de futbolistas que alguna vez anotaron con semejante acrobacia.

El delantero inglés del Stoke City, Peter Crouch, publicó un tuit sarcástico haciendo alusión al golazo que se mandó Cristiano Ronaldo frente a la Juventus de Italia por Liga de Campeones.

El popular ‘escarbadientes’ recordó entre líneas su gol de chalaca contra el Galatasaray cuando era jugador del Liverpool (2006-07). “Solo algunos de nosotros que puedan hacerlo”, colgó, irónicamente, el ariete británico.

Cabe resaltar que, el tuit de Peter Crouch recibió miles de compartidos y respuestas en cuestión de minutos.

Peter Crouch suma 3 goles en la presente temporada 2017-18 con la camiseta del Stoke City.

There is only a few of us who can do that