Juventus vs. Real Madrid: Sergio Ramos se deshizo en elogios hacia Cristiano Ronaldo [VIDEO]

Sergio Ramos le 'tiró' flores a Cristiano Ronaldo, quien marcó dos soberbios golazos en el Allianz Stadium.

El gol que le faltaba, ese festejo que tanto buscaba: marcar de 'chalaca'. Cristiano Ronaldo volvió a recitar otro espectáculo en la Champions League y ello fue reconocido por Sergio Ramos. El zaguero del Real Madrid no tuvo reparos en afirmar que el portugués está un peldaño arriba que los demás, un fuera de serie.

"La verdad que anda en un estado de forma terrible. Para nosotros nos beneficia muchísimo y ojalá pueda seguir todo lo que queda de temporada en ese nivel. Hoy ha hecho un grandísimo partido, independientemente de los goles", puntualizó Sergio Ramos en declaraciones a 'El Chiringuito' tras finalizar el encuentro.

La reportera de 'El Chiringuito' le hizo guardia a Ramos para saber qué opinaba sobre la reverencia que tuvo el rey en Turín. "Ha sido un golazo ('chalaca'). Se ha llevado el premio de que el público le reconozca tantos años a ese nivel", agregó el central a la periodista española, quien le preguntó sobre los aplausos que hubo en el Allianz Stadium.

De otro lado, Ramos sostiene que si bien se logró el primer objetivo (marcar y mantener su portería a cero) ello no es motivo para celebrar pues todavía falta la vuelta. "La eliminatoria no está sentenciada. Si no hubiese más partidos te lo diría. Nosotros hemos sido capaces de meter tres goles aquí y por qué ellos no pueden", sentenció.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo suma 649 festejos en toda su carrera profesional.