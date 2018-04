Real Madrid vs. Atlético Madrid: Día, hora y canal del derbi en la Liga Santander [GUÍA TV]

Real Madrid y Atlético Madrid se verán las caras este domingo 8 de abril en el clásico de la capital española en un partido por la jornada 31 de la Liga Santander.

Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Liga Santander.

El domingo se paralizará todo España con el emocionante encuentro del Real Madrid contra Atlético Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en un partido correspondiente a la fecha 31 de la Liga Santander. El palpitante enfrentamiento se llevará a cabo desde las 9.15 a.m. (hora peruana) y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DirecTV.

El conjunto dirigido por Zinedine Zidane viene de golear 3-0 a la Juventus de Turín en Italia y puso pie y medio en semifinales de la Champions League. Los 'Merengues' quieren adueñarse del segundo puesto en la tabla de posiciones, que en la actualidad ocupa el club 'Colchonero' con 4 puntos más.

El entrenador argentino Diego Simeone aprovechará el buen momento que pasa su estrella, Antoine Griezmann y pondrá a su lado al 'Lagarto' Diego Costa, que tiene hambre de gol debido a que disputará su primer derbi luego de su vuelta al Atlético Madrid.

HORARIOS DEL REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9.15 a.m.

Estados Unidos: 9.15 a.m. (ET) / 12.15 p.m.(PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8.15 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10.15 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11.15 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3.15 p.m

CANALES DEL REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: FOX Sports 1 Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

República Dominicana: SportsMax 2, SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Francia: beIN Sports 2

Alemania: DAZN Europe

Guatemala: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Honduras: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Italia: Fox Sports HD

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Países Bajos: Ziggo Sport Voetbal

Nicaragua: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Panamá: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Portugal: Sport TV2

España: beIN Sports Connect España, beIN LaLiga

Reino Unido: Sky Sports Red Button, SKY GO Extra, Sky Go UK, Sky Sports Mix

Estados Unidos: iGol, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, fuboTV

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes