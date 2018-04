El mal momento de Álvaro Morata será aprovechado en Juventus afirman desde Italia

Álvaro Morata no vive un presente muy auspicioso desde su salida del Real Madrid, Chelsea lo compró como estrella y aún no dio la talla. Pero una ‘ex’ confía nuevamente en él.

El deseo de Álvaro Morata es claro, Creditos : Libero.pe

Lo que vive el Chelsea hoy día no está acomodado a su historia reciente, porque no está funcionando el equipo, ni tampoco sus estrellas. Por eso desde Italia encuentran información sobre Álvaro Morata. Quien llegó por pedido de Antonio Conte, pero no está rindiendo como se esperó. En adelante la especulación lo sitúa en Italia, la Serie A lo quiere tener nuevamente en sus filas con la escuadra de Juventus, su recuerdo más próximo es bueno. 27 goles en 93 partidos, siendo esa su cifra más rutilante y la dio en ‘La Vecchia Signora’.



Según 'Tuttosport', hay diversos factores que podrían hacer que Morata vuelva al conjunto italiano, muy aparte de la desilusión que está dejando en Londres. Su aprecio por el estilo de vida Italiana, el hecho de mantener muchos amigos allí o la próxima paternidad podrían hacer que el español vuelva a ponerse la camiseta blanquinegra. Todos puntos que van muy bien para un joven que está encontrando la madurez como es 'El Airete', quien hoy cuenta con 25 años pero aún no logra afianzarse en ningún equipo donde fue fichado.

Además según cuentan medios españoles, está la opinión del más importante; Paulo Dybala, la estrella argentina de la ‘Juve’ ha pedido expresamente al presidente Andrea Agnelli que refuerce al equipo para poder plantar cara a los grandes clubes de Europa en la Champions. La ‘Joya’ apoya fervientemente el regreso de Álvaro Morata al estadio Allianz de Turín. Ganándole la pulseada al croata Mario Mandzukic (debería salir esta temporada), Edinson Cavani (llegaría desde PSG) y Iago Aspas que empezó a sonar debido al buen rendimiento en su Celta de Vigo.

EL DATO:

Álvaro Morata le costó 80 millones de euros al Chelsea, así que esa sería la base para que el delantero Español salga de Stamford Bridge.