Rusia 2018: Jefferson Farfán está cerca de conseguir su primer título con Lokomotiv

Jefferson Farfán marcó el gol del triunfo del Lokomotiv y acaricia el título de la Liga rusa. Los hinchas le dedicaron una canción y piden que renueve.

A falta de cinco fechas para culminar la Premier League de Rusia, Jefferson Farfán hace soñar a todos los hinchas del Lokomotiv con poder conquistar el tercer título de su historia luego de marcar el gol del triunfo (1-0) sobre el Rostov.

TE PUEDE INTERESAR: Jefferson Farfán y lo que le falta para salir campeón con el Lokomotiv en Rusia

A los 47’, el seleccionado peruano envió el balón a las redes de un cabezazo tras un centro de Ignatyev y, de esta forma, llegó a los 9 tantos. Ahora, se ubica cuarto en la tabla de goleadores a cuatro del líder Quincy Promes (13).

Farfán jugó todo el partido por el extremo derecho, lugar donde juega André Carrillo en la blanquirroja, y ya no de punta como lo venía colocando su entrenador Yuri Siomin.

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Farfán’s on fire!

Your defence is terrified,

Farfán’s on fire! 🔥🎼 pic.twitter.com/n5F6enFT18