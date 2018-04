Manchester CIty: Josep Guardiola dio su favorito para ganar la Champions League

Josep Guardiola, técnico de los 'Citizens', asegura que este equipo tiene armas y argumentos para alzarse con la 'orejona'.

Josep Guardiola afirma que el cuadro bávaro ganará la Champions League.

Si no está el Barcelona ni el Manchester City en carrera, entonces Josep Guardiola le pone todas sus esperanzas al Bayern Múnich en la Champions League. El estratega de los 'Citizens' reconoció el poderío de los bávaros y asegura que saldrán airosos en su duelo frente al Real Madrid en semifinales.

En la rueda de prensa previo al duelo de mañana ante el Tottenham por la Premier League, el técnico hispano mostró su apoyo al cuadro germano de cara a lo que resta de competición. Si bien su "primer amor" siempre será el Barça, club donde jugó y le tocó dirigir, 'Pep' le guarda cierto cariño al conjunto alemán.

"Ojalá el Bayern tenga la suerte que se merece y pueda pasar. Ya que no estamos nosotros ni el Barça, soy un gran fan del Bayern", puntualizó Guardiola en la rueda de prensa. Asimismo, le reventó cohetes al Liverpool y afirmó que fue un justo ganador. "Digo lo mismo que cuando acabé el partido. Felicitaciones al Liverpool", dijo.

Hay que destacar que el Manchester City, líder en Inglaterra, tiene una oportunidad de oro para conquistar la Premier y así "maquillar" la temporada tras caer en cuartos frente a los 'Reds', que lo superaron tanto en la ida como en la vuelta (global 5-1)."Tenemos enfrente nuestro el título más importante del año de lejos", sentenció.

EL DATO:

Josep Guardiola dirigió al Barcelona en las temporadas 2008-09 al 2011-12.