Liga Santander: Revisa los resultados y la tabla de posiciones de la jornada 31 del torneo

La Liga Santander se pone cada vez más picante, pues este fin de semana cayó el Barcelona y en el Derbi Madrileño no se hicieron daño.

Fecha 31 de la Liga Santander. Creditos : Composición/Agencias

La Liga Santander está llegando a la recta final y este fin de semana se jugó la jornada 31 del torneo. Sevilla tuvo un emotivo partido con la despedida de Ramón Rodríguez Verdejo, alias 'Monchi'. Al final el cuadro de Jorge Sampaoli venció 4-2 al Deportivo La Coruna.

Real Madrid y Atlético Madrid se mandaron un partidazo en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, se repartieron los puntos tras igualar 1-1 con goles de Pepe y Antoine Griezmann respectivamente. El central portugués salió lesionado luego de un fuerte choque con Toni Kroos.

Barcelona, con el resultado del derbi madrileño tenía la chance de alcanzar al club 'blanco' en la tabla de posiciones. No obstante, hicieron un catastrófico encuentro y cayeron 2-0 ante el Málaga. Neymar fue expulsado en el segundo tiempo y se podría perder el clásico de España.

PROGRAMACIÓN - RESULTADOS (JORNADA 31)

VIERNES 7

Villarreal 3-1 Athletic Bilbao

SÁBADO 8

Espanyol 1-0 Alavés

Real Madrid 1-1 Atlético Madrid

Sevilla 4-2 Deportivo La Coruna

Málaga 2-0 Barcelona

DOMINGO 9

Granada vs. Valencia

Celta Vigo vs. Eibar

Osasuna vs. Leganés

Las Palmas vs. Real Betis

LUNES 10

Real Sociedad vs. Sporting Gijón

TABLA DE POSICIONES