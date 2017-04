Champions League: Emotiva campaña del Borussia Dortmund en Twitter para alojar a hinchas del Monaco

Miles de seguidores del Borussia Dortmund compartieron en Twitter fotos de sus casas junto a hinchas del Monaco.

El choque entre Borussia Dortmund y Monaco se suspendió debido al atentado terrorista al bus del equipo alemán cerca del estadio. En Twitter, varios cibernautas demostraron que la rivalidad quedó a segundo plano y alojaron a hinchas franceses en sus casas.

El partido por cuartos de final de la Champions League fue reprogramado para jugarse este miércoles. El cuadro teutón en solidaridad con las personas que viajaron hasta Alemania, crearon un hashtag #bedforawayfans (Cama para los visitantes en español) para que los aficionados 'Galos' tengan un hogar donde pasen la noche.

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm