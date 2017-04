¡FUERA DE PELIGRO! Marc Bartra fue operado tras ataque al bus del Borussia Dortmund

Choque entre Borussia Dortmund y Mónaco se jugará mañana luego del atentado al bus del equipo germano.

Borussia Dortmund y Mónaco jugarán este miércoles a las 11.45 p.m. (hora peruana) tras el atentado dirigido al bus del club alemán. Marc Bartra resultó herido y fue llevado a un hospital local para someterlo una operación quirúrgica, que salió exitosa.

Policía del país germano confirmó que el ataque fue dirigido al bus del Dortmund; sin embargo, continúan las investigaciones porque se dieron 3 explosiones previo al choque de Champions League. El exdefensor del Barcelona sufrió varios cortes en uno de sus brazos producto de la detonación.

El BVB compartió el estado de salud de Bartra en sus redes sociales y manifestó que tuvo una rotura en la mano derecha que se dio por los cristales estallados del propio bus. La madre del jugador conversó con el programa deportivo "El Partidazo de COPE" y dijo que su hijo está fuera de peligro.

Cabe mencionar que la bomba explotó a 10 kilómetros del estadio del Dortmund. Los demás futbolista regresaron al hotel de concentración; varios minutos después se reveló que el cotejo se reprogramó para mañana 12 de abril, dos horas antes de los otros encuentros.

.@MarcBartra undergoes operation on arm and hand. Get well soon, Marc! https://t.co/sSmm76dGef pic.twitter.com/jylCuOPEGU