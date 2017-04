Flamengo: Paolo Guerrero y el golazo que anotó tras genial pase de Miguel Trauco [VIDEO]

Paolo Guerrero aprovechó un pase magistral de Trauco para anotar un golazo en la luchada victoria del Flamengo sobre el Paranaense en la Copa (2-1).

Paolo Guerrero y el golazo que anotó tras genial pase de Miguel Trauco.

Flamengo se adueñó del primer lugar del grupo tras vencer ayer en casa 2-1 a Atlético Paranaense con goles del peruano Paolo Guerrero y de Diego. Con este resultado, el “Mengao” sumó 6 puntos y dejó atrás a todos.

El partido se fue definiendo temprano. Apenas a los 7 minutos, el delantero peruano Paolo Guerrero, quien nunca le había anotado gol alguno al Paranaense en cuatro partidos, anotó el primero en la lluviosa noche en Río de Janeiro.

El peruano aprovechó un pase largo de su compatriota Miguel Trauco para vencer la valla naranja a través de un rebote que culminó con un cabezazo. Ocho minutos después, Diego puso el segundo y parecía que se consumaba una goleada a favor del Flamengo.

Sin embargo, Paranaense reaccionó en el complemento y halló el descuento a los 59’ por obra de Nikao. Luego insistió con lo que pudo pero el marcador no se movió y quedó el triunfo para el Flamengo.

EL DATO

Paolo Guerrero registra ocho goles en 11 partidos este año. El peruano va por más.