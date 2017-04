Didier Drogba jugará en el Phoenix Rising del ascenso de Estados Unidos

Didier Drogba aceptó la propuesta del Phoenix Rising: será jugador y accionista del club de la United Soccer League (división II en Estados Unidos).

Sonó para el Corinthians y el Olympique de Marsella, pero el futuro de Didier Drogba seguirá en Estados Unidos. El legendario futbolista marfileño de 39 años decidió continuar su carrera futbolística en el Phoenix Rising con el objetivo de ascender a la Major League Soccer (MLS).

"Estoy feliz de firmar con Phoenix y ser parte del grupo de propietarios que llevará al equipo a la MLS", escribió Didier Drogba en su cuenta de Twitter.

El exfutbolista del Chelsea, aparte de jugar por el Phoenix Rising, será parte del grupo de propietarios y luego tomará un puesto directivo en el club norteamericano.

"Tomé mi tiempo para dar el próximo paso en mi carrera y estoy emocionado con la oportunidad en Phoenix Rising FC. Después de ver de primera mano el potencial de expansión del futbol en Norteamérica y conocer el grupo de propietarios, estoy convencido que puedo dar una mano dentro y fuera del campo", sostuvo 'Didi' en una entrevista con la BBC.

Será la segunda aventura futbolística de Didier Drogba en Estados Unidos tras jugar entre 2015 y 2016 en el Montreal Impact de la MLS, donde anotó 23 goles en 41 partidos.

EL DATO:

Didier Drogba fue campeón de la Champions League 2012 con el Chelsea y es el máximo goleador de Costa de Marfil con 66 anotaciones.

Happy to announce I have signed with @PHXRIsingFC and will be part of the ownership group hoping to take Phoenix to the MLS #Drogba2PHX pic.twitter.com/h1eefmqgJL