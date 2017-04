Argentino Paulo Dybala renovó con la Juventus, pero el Real Madrid aún piensa en ficharlo y ofrecerá hasta 100 “palos”.

Real Madrid ofrece US$ 100 millones por Paulo Dybala

A pesar de que recientemente se hizo oficial su renovación con la Juventus hasta el 2022, Paulo Dybala continúa en la órbita del Real Madrid, que está dispuesto a negociar el traspaso directamente con el club italiano.

La “Juve” blindó a su estrella para que este no se escapa, pero no descarta una operación por la “Joya” en caso haya una multimillonaria oferta. Por ejemplo, a mediados del 2016, los directivos “bianconeros” no tuvieron problemas para vender a Paul Pogba al Manchester United en US$ 120 millones.

Florentino Pérez no escatimará en gastos y su oferta por Dybala podría bordear los US$ 100 millones. Este año son las elecciones presidenciales en el club y el actual mandamás blanco necesita un fichaje “galáctico” para convencer a los socios de su continuidad.

De otro lado, hoy (8:00 a.m.) la “Juve”, con Dybala entre los concentrados, visitará al Pescara buscando consolidarse en la punta de la Serie A. La “Vecchia signora” guardará algunos jugadores para el duelo del miércoles ante el Barcelona.

EL DATO

32 millones de dólares pago la Juventus para fichar a Paulo Dybala en 2015. Llegó del Palermo.