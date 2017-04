Daniel Osvaldo: "En Italia fumaba con Buffon" [VIDEO]

El ex delantero dio picantes revelaciones sobre su época de futbolista. 'Dani Stone' también se refirió a Guillermo Barros Schelotto.

El ex delantero argentino, nacionalizado italiano, Daniel Osvaldo, reveló para Fox Sports Radio anécdotas de sus épocas de jugador. El 'Loco' contó que fumaba al lado de Gianluiggi Buffón y un reconocido DT cuando jugó por la Juventus.

"En Italia fumaba con Buffon y el técnico en el vestuario", confesó el artillero italiano quien tuvo una importante trayectoria como jugador. 'Dani Stone' no quiso revelar el nombre del técnico sin embargo se rumorea que haya sido Cesare Prandelli.

Daniel Osvaldo, hoy retirado de la actividad futbolística, paseó su fútbol por importantes equipos de Europa como Fiorentina, Espanyol, Roma, Inter, Juventus y Porto. En el 2016, anunció su retiro tras ser separado de Boca Juniors al no estar en los planes de Guillermo Barros Schelotto.

"Guillermo se equivocó en las formas conmigo, igual le deseo que gane en Boca. Si yo quería no me echaban de Boca, tenía contrato", señaló el ex delantero de la Selección Italiana quien ahora se dedica a la música.