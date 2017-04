Borussia Dortmund y una emotiva dedicatoria a Marc Bartra

Los jugadores del Borussia Dortmund le dedicaron el triunfo ante el Eintracht Frankfurt al defensa español Marc Bartra, herido en un ataque con explosivos al autocar de su club.

Más que un club, el Borussia Dortmund es una familia. El compañerismo, la confraternidad y la gratitud son valores que siempre han destacado en el club alemán y estos detalles no iban a ser la excepción tras el atentado que sufrió Marc Bartra durante la semana antes del duelo ante el Mónaco por la Champions League.

TE PUEDE INTERESAR: Isco Alarcón le dice "no" al Barcelona

Antes del duelo en el Signal Iduna Park, los hinchas del Borussia Dortmund le dedicaron cánticos al defensa español y en el terreno de juego sus compañeros respondieron con un triunfo 3-1 ante el Eintracht Frankfurt gracias a los goles de Marco Reus, Sokratis Papastathopoulos y Pierre-Emerick Aubameyang.

Tras el pitazo final, los jugadores del Borussia Dortmund se reunieron y sacaron una camiseta de Marc Bartra para dedicarle el triunfo. El defensa de 26 años abandonó hoy el hospital y deberá estar fuera de las canchas cerca de un mes.

NO TE LO PIERDAS: ¿Qué fue de la vida de Martín Morel, exUniversitario?

Marc Bartra valoró el detalle de sus compañeros y les agradeció con un mensaje en Twitter. "Orgulloso de ser parte de esta familia", escribió el canterano del Barcelona.

EL DATO:

Marc Bartra llegó al Borussia Dortmund a mediados de 2016 por 8 millones de euros.

Proud to being part of this FAMILY!!!! VIELEN DANK!!!!!!!! 🌕⚫️#NoWords#EchteLiebe @BVB pic.twitter.com/NT4TdUVVTE