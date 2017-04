Isco Alarcón le dice "no" al Barcelona: "Estoy en el mejor equipo del mundo"

El mediocampista del Real Madrid Isco Alarcón dejó en claro que no desea irse al Barcelona tras su gran actuación en el triunfo (3-2) sobre el Sporting de Gijón.

Fin a las especulaciones. Isco Alarcón ha sido claro y directo al decir que el Real Madrid es "el mejor equipo del mundo" y, con esto, rompe con todos los rumores sobre su posible fichaje al Barcelona. El jugador español de 25 años fue el héroe de la victoria 'merengue' al marcar un doblete que significó el 3-2 definitivo ante el Sporting de Gijón, resultado vital para llegar con lo mejor para la vuelta de Champions contra Bayern Múnich y el superclásico español..

"Hay mucho bocazas. Estoy en el mejor equipo del mundo e intento hacer mi trabajo con mucha personalidad", declaró Isco Alarcón en la zona mixta del estado El Molinón de Gijón.

Sobre el Sporting de Gijón, Isco Alarcón reconoció que para el Real Madrid no fue nada fácil lograr esta remontada. No obstante, aseguró que ya están acostumbrados a este tipo de situaciones y que siempre dan el todo por el todo hasta el último minuto para conseguir el objetivo.

"Se nos había puesto el partido muy complicado, no lo controlamos como debíamos y se no pusieron dos veces por delante. Pero así es el espíritu madridista y hasta que el árbitro no pita no hay nada dicho", agregó Isco Alarcón.

Isco Alarcón ha sido una pieza clave para el esquema del técnico francés Zinedine Zidane durante los últimos partidos del Real Madrid. Su presencia en el Santiago Bernabéu ante Bayern Múnich es casi segura.

Real Madrid enfrenta a Bayern Múnich este martes 18 de abril en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.