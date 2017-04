Liga Santander: Revisa los resultados y la tabla de posiciones del torneo español

Barcelona no da su brazo a torcer en la Liga Santander y Real Madrid continúa imparable en la punta.

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid compiten punto a punto el liderato de la Liga Santander. Creditos : Composición

Liga Santander se pone cada vez más picante y es que este fin de semana se disputó la jornada 32 y tuvo partidazos con varias sorpresas. Atlético Madrid volvió a sumar de a tres al vencer 3-0 al Osasuna con doblete de Yannick Ferreira-Carrasco y Filipe Luis. Sin embargo, desperdiciaron dos penales en los minutos finales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Todd Heap mata accidentalmente a su menor hija tras mover su camioneta

Real Madrid jugó hoy sábado temprano con un equipo inédito lleno de suplentes, pues este martes disputará el choque de vuelta por Champions League ante Bayern Munich. La figura del emocionante partido contra Sporting Gijón fue Isco, que metió dos goles. Álvaro Morata también volvió a anotar y sigue demostrando que está para titular.

Barcelona, por su parte, tuvo una buena jornada horas más tarde frente a la Real Sociedad tras salir victorioso con un marcador apretado de 3-2. La MSN apareció nuevamente y Lionel Messi convirtió dos golazos para sacar adelante el cotejo; Luis Suárez hizo el último.

NO TE LO PIERDAS: Manchester City fuera de casa goleó 3-0 al Southampton por la Premier League [VIDEO]

RESULTADOS - JORNADA 32

VIERNES 14

Athletic Bilbao 5 - 1 Las Palmas

SÁBADO 15

Deportivo La Coruna 2 - 0 Málaga

Sporting Gijón 2 - 3 Real Madrid

Atletico Madrid 3 - 0 Osasuna

Barcelona 3 - 2 Real Sociedad

DOMINGO 16

Leganés vs. Espanyol

Valencia vs. Sevilla

Real Betis vs. Eibar

Granada vs. Celta Vigo

LUNES 17

Alavés vs. Villarreal

TABLA DE POSICIONES