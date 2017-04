Mesut Özil confesó por qué rechazó al Barcelona y cómo influenció José Mourinho para fichar por el Real Madrid

El crack alemán reveló en su autobiografía que el Barcelona no le "impactó" a diferencia del Real Madrid y cuán importante fue el papel de José Mourinho en una de las decisiones más importantes de su vida.

Mesut Ozil celebra un gol con el Arsenal. Creditos : Internet

Era el 2010 y Mesut Özil uno de los jugadores de moda de Europa tras su gran actuación con Alemania en el Mundial Sudáfrica 2010. Lo querían los clubes más grandes de Europa como Arsenal y Manchester United, pero el por aquel entonces jugador del Werder Bremen solo tenía ojos para dos equipos: Real Madrid y Barcelona.

Era bien conocida la predilección de Mesut Özil por el Barcelona, pero ni Pep Guardiola ni desde el propio club catalán hicieron el esfuerzo que sí hizo el Real Madrid para quedarse con la joya alemana.

"Cuando estuve en Barcelona no me hicieron ningún recorrido por el estadio, no me llevaron a la sala de trofeos. El Real Madrid sí lo hizo y eso me puso la piel de gallina. A diferencia del Real Madrid, el Barcelona no me impactó emocionalmente. La visita a Barcelona fue menos cordial", sostuvo Mesut Özil en su autobiografía.

Las dudas invandían la mente de un joven Özil de apenas 21 años, pero fue José Mourinho el que lo ayudó a decantarse por el Real Madrid cuando éste no estaba seguro si iba a disponer de minutos en el club español.

"Te daré la oportunidad. Entrena duro y luego juega. Muéstrame que quieres jugar en el Real Madrid y te tendré en mi equipo. Si quieres ser mejor, yo te ayudaré a serlo. El Real Madrid no es una opción, el Real Madrid es la única opción correcta. Confía en mí. Te convertiré en un jugador y se te abrirán todas las puertas. Podrás demostrar de lo que eres capaz y, créeme, eres capaz de mucho", fueron las palabras de José Mourinho a Mesut Özil.

Juntos en el Real Madrid, entrenador y jugador lograron una Liga y una Copa del Rey. Curiosamente ambos podrían juntarse nuevamente al ser Mesut Özil un pedido expreso de José Mourinho para 'su' Manchester United.

EL DATO:

Mesut Özil llegó al Real Madrid en 2010 por 15 millones de euros y fue vendido al Arsenal en 2013 por 50 millones.