Premier League: Medio británico describió como un "gorila" a jugador del Everton

'The Sun' ha ofrecido las disculpas al jugador del Everton, Ross Barkley, por un artículo que fue calificado como un ataque racista.

En una columna escrita el último 14 de abril en 'The Sun', Kelvin MacKenzie, quien fuera editor del rotativo durante la tragedia de Hillsborough, comparó al jugador del Everton de la Premier League, Ross Barkley, con un gorila y aseguró que la gente en Liverpool con un salario similar al del futbolista inglés era "traficante de drogas".

"¿Podría ser Ross Barkley el eslabón perdido entre el hombre y la bestia?", publicó The Sun, junto a una imagen del centrocampista y otra de un gorila. "Cuando miro a los ojos de Barkley tengo la sensación de estar mirando a un gorila en un zoo", añadió.

El rotativo, que suspendió a MacKenzie, pidió disculpas públicamente la pasada semana y reiteró que "no tenía constancia de la herencia de Barkley".

Ahora, una semana después del incidente, The Sun ha publicado este sábado una disculpa impresa en la página cinco del diario:

"El 14 de abril publicamos una columna de Kelvin MacKenzie sobre el futbolista Ross Barkley, en la que se hacía una comparación entre el señor Barkley y un gorila", dijo el diario.

The Sun apologise to Ross Barkley for not knowing his heritage, despite acknowledging his Nigerian descent in previous article..... pic.twitter.com/IbKdqQBg44