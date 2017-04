Sunderland desciende en la Premier League: la foto que entristece al mundo

Sunderland cayó 1-0 ante el Bournemouth y se convirtió en el primer equipo en descender a la Championship. La foto de un hincha abatido en las tribunas del Stadium of Light se volvió viral en redes sociales.

Luego de 10 temporadas seguidas en la Premier League, el Sunderland confirmó su descenso a la segunda división del fútbol inglés luego de caer de local ante el Bournemouth.

Un solitario gol de Joshua King a dos minutos del final sepultó las esperanzas del Sunderland, le dio el segundo triunfo consecutivo al Bournemouth en la Premier League y permitió a su equipo asegurar la permanencia.

Sunderland, dirigido por David Moyes y con figuras reconocidas como Jermain Defoe, Steven Piennar, Fabio Borini, Adnan Januzaj, John O'Shea, entre otros, apenas ha conseguido cinco triunfos en las 34 fechas disputadas en la Premier League.

Consumado el descenso en la Premier League, los hinchas lamentaron esta trágica noticia y fue el abatimiento de un adulto mayor en las tribunas del Stadium of Light en la imagen que graficó el descenso del Sunderland.

Compartida por la cuenta @EPLBible en Twitter, la imagen se volvió viral en redes sociales y alcanzó los 1,7 mil compartidos entre usuarios de habla inglesa.

La continuidad de David Moyes en Sunderland no es segura y el plantel sufrirá muchas bajas debido a que ocho jugadores acaban contrato y otros tres deberán a sus clubes de origen.

An old fan of Sunderland after the relegation of his team... 😢 pic.twitter.com/002coqRgXP