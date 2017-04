Manchester United vs Sunderland EN VIVO ONLINE: Zlatan Ibrahimovic pone el 1-0 para los 'Diablos Rojos' por la Premier League

Manchester United sale con todo en busca de los tres puntos en su visita al siempre complicado Sunderland por la jornada 32 de la Premier League.

PRIMER TIEMPO

30' ¡GOL del Manchester United! Zlatan Ibrahimovic abre la cuenta para los 'Diablos Rojos'. Manchester United 1-0 Sunderland.

1' Manchester United vs. Sunderland se miden por la Premier League.

Alineaciones confirmadas

Sunderland : Pickford, Jones Kone , Denayer, Oviedo , Cattermole, Ndong, Rodwell , Larsson, Defoe y Anichebe

