UFC 210 EN VIVO ONLINE: Sigue todas las incidencias de la pelea entre Daniel Cormier y Anthony Johnson 2

Daniel Cormier defenderá su cinturón de la división semipesado contra Anthony Johnson en la pelea estelar del evento UFC 210. Síguelo por UFC Network.

EN VIVO

Thiago Alves vs Patrick Cote

- Charles Oliveira gana la pelea en el 1er asalto en tan sólo 2 minutos.

- Will Brooks no puede más y se rinde.

- Charles Oliveira le aplica una llave de sumisión a Will Brooks.

Will Brooks vs Charles Oliveira

PRELIMINARES

- Myles Jury perdió por Knock-Out en el primer asalto frente a Mike de la Torre.

- Kamaru Usman venció por decisión unánime a Sean Strickland.

- Shane Burgos no pudo con Charles Rosa y salió victorioso por KO en el 3er asalto.

- Patrick Cummins derrotó por puntos a Jan Blachowig.

- Gregor Gillespie ganó a Andrew Holbrook por Knock-Out en el 1er asalto.

- Josh Emmett cayó frente a Desmond Green por puntos.

- Katlyn Chookagian venció a Irene Aldana por puntos.

- Jenel Lausa perdió por decisión unánim contra Magomed Bibulatov.

¡Empezó UFC 210!

INFORMACIÓN PREVIA

El peleador estadounidense Daniel Cormier defenderá su cinturón semipesado ante su compatriota Anthony Johnson. La revancha de estos referentes de las Artes Marciales Mixtas se realizará en el octágono del KeyBank Center de la ciudad de Buffalo en Nueva York, este sábado 8 de abril (8.00 p.m. - hora peruana), por el UFC 210.

Con un récord de siete victorias y una derrota en lo que va de su carrera en UFC, Daniel Cormier buscará acabar de una vez por todas a Anthony Johnson, quien fue uno de los pocos peleadores de la empresa que le ha hecho sufrir el sabor de caer rendido en el tatami.

Sin embargo, en aquella oportunidad Daniel Cormier logró resistir un terrible golpe de KO para vencer por sumisión a 'Rumble' y, así, dejar claro que el es lo mejor de su categoría en UFC.

Cormier reconoció el talento de Johnson al responder a las preguntas de la prensa de lo que será su combate en UFC 210, pero su cara cambio al momento de enterarse de que Jon Jones asistirá al evento para ver su pelea.

“No me molesta que Jones este por aquí, solamente creo que es una medida desesperada. Muy desesperada. Él es como el viejo quarterback que fue súper exitoso en la prepa y que continua yendo a las fiestas con su misma chaqueta”, dijo Daniel Cormier.

Johnson: "No soy un peleador de un solo round"

En tanto, Anthony Johnson, seis victoria y una derrota, espera vengarse del único peleador que lo ha hecho tapear en UFC. Para 'Rumble' no hay mejor rival que Daniel Cormier. por ello espera sacarse el clavo de lo ocurrido en UFC 187 y, asimismo, alzarse con el cinturón de la división. Mejor oportunidad... imposible.

Johnson también se tomó el tiempo para atender a sus críticos en la antesala del evento. 'Rumble' asegura que no es un peleador de primer round y juró derrotar a Daniel Cormier.

"La mayoría de la comunidad cree que soy un peleador de un sólo round porque finalizó mis peleas en el primer asalto. Tienen derecho a tener su opinión, y para mí está bien. No tengo nada que demostrar excepto a mí mismo. Así que si (Cormier) quiere creerlo y los demás (también) quieren creerlo, (entonces) estoy perfectamente bien con eso", sostuvo Anthony Johnson.

La pelea coestelar también luce espectacular en el UFC 210: Chris Weidman buscará revindicarse con sus fanáticos ante nada menos que Gegard Mousasi.

Horario

Perú: 8.00 p.m.

México: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (EP) / 5.00 p.m. (PT)

Colombia: 8.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Nicaragua: 7.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo)

Portugal: 2.00 a.m. (domingo)

Italia: 2.00 a.m. (domingo)

Francia: 2.00 a.m. (domingo)

Alemania: 2.00 a.m. (domingo)

Inglaterra: 1.00 a.m. (domingo)

(*) A las 6.15 p.m. inician las preliminares en horario peruano.

¿Cómo ver el UFC 210 'Daniel Cormier vs. Anthony Johnson 2'?

La transmisión evento UFC 210 "Daniel Cormier vs. Anthony Johnson 2" en el Perú estará a cargo por los servicios de Claro (Canal 526) y Movistar (Canal 795) desde las 6.15 p.m. con las preliminares matutinas, luego a las 8.00 p.m. se llevará a cabo el cartel preliminar. Finalmente, las luchas estelares iniciarán para las 10.00 p.m. Todo en UFC Network.

Canales UFC Network

UFC Network



Claro (Perú) - Canal: 526 ; Teléfono: 0800 00 200.

Movistar (Perú) - Canal: 795 ; Teléfono: (01)219-9204

Cox - Canal: 504 HD / 501 SD.

U-verse.

Sky - Canal: 571 SD / 1571 HD.

IZZI - Canal: 530.

Cablemas: Canal: 530 SD / 531 HD.

Total Play: 1721-3949 / 01800-808-7932.

Cablevision de Monterrey - Canal: 330 SD / 927 HD.

Telecable - Canal: 511 HD.

Cablecom - Teléfono: 01 800 030 3000.

Megacable - Teléfono: 9690 0000.

Gigacable.

RCG - Canal: 105 HD.

CARTELERA UFC 210

Cartelera estelar

Transmisión: México: Fighting Sports Network / 9.00 p.m. hora del centro de México / EE.UU.: Pago Por Evento / 10.00 p.m. (ET), 7.00 p.m. (PT) / Centro y Sudamérica: Pago Por Evento digital: http://www.ufc.tv/ufc-210

Daniel Cormier (c) vs. Anthony Johnson (por el cinturón semicompleto de UFC)

Chris Weidman vs. Gegard Mousasi (peso medio)

Cynthia Calvillo vs. Pearl Gonzalez (peso paja)

Thiago Alves vs. Patrick Côté (peso welter)

Will Brooks vs. Charles Oliveira (peso ligero)

Cartelera preliminar

Transmisión: (México: Fighting Sports Network / 7.00 p.m. hora del centro de México / EE.UU.: Fox Deportes en Español / Fox Sports 1 en Inglés / 8.00 p.m. (ET), 5.00 p.m. (PT) / Centro y Sudamérica: UFC Fight Pass en Inglés )

Myles Jury vs. Mike De La Torre (peso pluma)

Kamaru Usman vs. Sean Strickland (peso welter)

Charles Rosa vs. Shane Burgos (peso pluma)

Patrick Cummins vs. Jan Błachowicz (peso semicompleto)

Primeras Preliminares

Transmisión: México: Fighting Sports Network / 5.15 p.m. hora del centro de México / EE.UU., Centro y Sudamérica y Resto del Mundo: UFC FIGHT PASS / 6.15 p.m. (ET) / 3.15 p.m. (PT)

Gregor Gillespie vs. Andrew Holbrook (peso ligero)

Josh Emmett vs. Desmond Green (peso ligero)

Katlyn Chookagian vs. Irene Aldana (peso gallo)

Jenel Lausa vs. Magomed Bibulatov (peso mosca)